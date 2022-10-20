В Москве известная журналистка убила бывшего мужа после 15 лет домашнего насилия (фото)

Известно, что сейчас журналистка "Ведомостей" и "РБК" Оксана Гончарова сейчас находится в СИЗО.

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В Москве известная журналистка Оксана Гончарова, которая работала на издания "Ведомости" и "РБК", убила бывшего мужа, защищаясь от многолетнего насилия. Пара была в разводе, но мужчина все равно приходил к ней и избивал ее. В РФ в 2017 году была декриминализирована статья о домашнем насилии. Об убийстве сообщила подруга журналистки.

Саглара Манджиева опубликовала пост, в котором написала, что Гончарова была жертвой домашнего насилия 15 лет.

"У нее нет ни одного целого ребра, сломан нос, неоднократно выбиты зубы", — по словам Манджиевой, Оксана была в разводе с агрессором, но он приходил, избивал ее и проявлял агрессию к детям. У женщины трое детей – старшему, от первого брака, — 22 года, самому младшему – четыре года. Двое младших сыновей родились в браке с агрессором.

[ + – ] Оксана Гончарова с младшими детьми Фото: Соцсети

Манджиева отмечает, что Оксана много раз обращалась в полицию, также вызывали правоохранителей ее коллеги, но "из-за декриминализации статьи о семейных побоях, ее жизнь никого не интересовала".

По словам подруги, Оксана убила своего обидчика пару недель назад, когда он снова пришел к ней домой и начал избивать.

Сейчас журналистка находится в следственном изоляторе. Ее дети находятся с матерью погибшего, она все эти годы помогала невестке.

Но деньги на адвоката вынужден собирать ее сын-студент, так что Манджиева обратилась за помощью.

Она также дала интервью, в котором рассказала подробности произошедшего.

"Оксана неоднократно обращалась в полицию. Когда они видели лужи крови, квартиру, которая была залита ее кровью, они забирали этого человека на несколько суток. Но есть огромная большая проблема, в России нет системы на законодательном уровне, которая бы защищала женщин от насилия в семье, от домашнего бытового насилия. Жертвой здесь является не только Оксана, таких женщин сотни, тысячи по всей России", — рассказала Манджиева, добавив, что выходом мог стать только переезд в другой город, подальше от бывшего мужа, но Оксана это сделать не успела.

[ + – ] Оксана Гончарова - российская журналистка, убившая своего мужа Фото: Соцсети

Законодательство РФ в вопросе домашнего насилия сформулировано так, что защитить жертву часто крайне тяжело. Так, в 2017 году Госдума России одобрила в третьем чтении законопроект о переносе семейных побоев из ст. 116-й УК РФ в разряд административных правонарушений. Побои близких людей, к которым относятся супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также усыновители, опекуны и приемные дети, стали правонарушением, за которое полагается наказание в виде штрафа от 5 до 30 тысяч рублей, ареста от 5 до 15 суток или исправительных работ.

Ранее семейные побои наказывались более строго — ограничением свободы на срок до двух лет. Одним из инициаторов поправки была член Совета Федерации Елена Мизулина.

В МВД РФ отрапортовали, что с той поры число семейно-бытовых правонарушений в стране уменьшается, но правозащитники настаивали на том, что оно, напротив, растет.

Глава проекта "Насилию.Нет" Анна Ривина в 2019 году отмечала, что перевод побоев из уголовного кодекса в административный превратил насилие в семье в малозначимую проблему.

"Пострадавшим не хотят помогать. На них просто не обращают внимания. Даже те случаи, которые доходят до суда, — это штрафы. Но это не превентивная мера", — заявляла Ривина.

Напомним, в Украине, как сообщала замглавы МВД Екатерина Павличенко, в прошлом году возросло количество обращений по поводу домашнего насилия. По ее словам "жертвы перестали молчать".