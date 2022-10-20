У Москві відома журналістка вбила колишнього чоловіка після 15 років домашнього насильства (фото)

Відомо, що зараз журналістка "Ведомостей" та "РБК" Оксана Гончарова перебуває у СІЗО.

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У Москві відома журналістка Оксана Гончарова, яка працювала на видання "Ведомости" та "РБК", вбила колишнього чоловіка, захищаючись від багаторічного насильства. Пара була в розлученні, але чоловік все одно приходив до неї і бив її. У РФ у 2017 році декриміналізували статтю про домашнє насильство. Про вбивство повідомила подруга журналістки.

Саглара Манджієва опублікувала пост, на якому написала, що Гончарова була жертвою домашнього насильства 15 років.

"У неї немає жодного цілого ребра, зламаний ніс, неодноразово вибиті зуби", — за словами Манджієвої, Оксана була в розлученні з агресором, але він приходив, бив її і проявляв агресію до дітей. У жінки троє дітей — старшому, від першого шлюбу — 22 роки, наймолодшому — чотири роки. Двоє молодших синів народилися у шлюбі з агресором.

[ + – ] Оксана Гончарова з молодшими дітьми Фото: Соцсети

Манджієва зазначає, що Оксана багато разів зверталася до поліції, також викликали правоохоронців її колеги, але "через декриміналізацію статті про сімейні побої, її життя нікого не цікавило".

За словами подруги, Оксана вбила свого кривдника кілька тижнів тому, коли він знову прийшов до неї додому і почав бити.

Наразі журналістка перебуває у слідчому ізоляторі. Її діти перебувають з матір'ю загиблого, вона всі ці роки допомагала невістці.

Але гроші на адвоката змушений збирати її син-студент, то Манджієва звернулася за допомогою.

Вона також дала інтерв'ю, в якому розповіла подробиці події.

"Оксана неодноразово зверталася до поліції. Коли вони бачили калюжі крові, квартиру, яка була залита її кров'ю, вони забирали цю людину на кілька діб. Але є величезна велика проблема, в Росії немає системи на законодавчому рівні, яка б захищала жінок від насильства в сім'ї, від домашнього побутового насильства. Жертвою тут є не лише Оксана, таких жінок сотні, тисячі по всій Росії", — розповіла Манджієва, додавши, що виходом міг стати лише переїзд в інше місто, якомога далі від колишнього чоловіка, але Оксана це зробити не встигла.

[ + – ] Оксана Гончарова — російська журналістка, яка вбила свого чоловіка Фото: Соцсети

Законодавство РФ у питанні домашнього насильства сформульовано так, що захистити жертву часто украй важко. Так, у 2017 році Держдума Росії схвалила у третьому читанні законопроєкт про перенесення сімейних побоїв зі ст. 116-й КК РФ у розряд адміністративних правопорушень. Побої близьких людей, до яких належать подружжя, батьки, діти, рідні брати і сестри, дідусі, бабусі, онуки, а також усиновителі, опікуни та прийомні діти стали правопорушенням, за яке покладається покарання у вигляді штрафу від 5 до 30 тисяч рублів, арешту від 5 до 15 діб чи виправних робіт.

Раніше сімейні побої каралися суворіше — обмеженням волі на строк до двох років. Одним із ініціаторів поправки була член Ради Федерації Олена Мізуліна.

У МВС РФ відрапортували, що з того часу кількість сімейно-побутових правопорушень у країні зменшується, але правозахисники наполягали на тому, що воно, навпаки, зростає.

Глава проєкту "Насильству.Нет" Ганна Рівіна у 2019 році зазначала, що переведення побоїв з кримінального кодексу на адміністративний перетворив насильство в сім'ї на малозначну проблему.

"Постраждалим не хочуть допомагати. На них просто не звертають уваги. Навіть ті випадки, які доходять до суду, — це штрафи. Але це не превентивний захід", — заявляла Рівіна.

Нагадаємо, в Україні, як повідомляла заступник голови МВС Катерина Павличенко, минулого року зросла кількість звернень щодо домашнього насильства. За її словами, "жертви перестали мовчати".