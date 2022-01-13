Жертви домашнього насильства в Україні припинили мовчати, кількість звернень зросла на 56%

Заступниця голови МВС Катерина Павличенко повідомила, що статистика звернень зросла, так само як і реагування поліції.

За минулий рік в Україні кількість звернень до правоохоронців щодо домашнього насильства збільшилася більш ніж у два рази — на 56%, якщо порівнювати з 2020 роком. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

У відомстві зазначили, що постраждалі стали менше замовчувати факти домашнього насильства.

У 2021 році до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян; складено на 10% більше адмінпротоколів, винесено на 19% більше термінових заборонних розпоряджень щодо кривдників. Облік ґвалтівників також розширився на 11%.

Якщо говорити про кількість звернень, протягом 2021 року було зареєстровано 326 тис. випадків домашнього насильства, у 2020 році – 209 тисяч.

У поліції кажуть, що спостерігається тенденція до викриття сімейного насильства – громадяни перестали замовчувати цю проблему.

Як повідомлялося в матеріалі Фокуса, в Україні відкривається все більше притулків для жінок, які постраждали від домашнього насильства.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск назвав домашнє насильство сатанинським явищем.