Жертвы домашнего насилия в Украине прекратили молчать, число обращений стало больше на 56%

Замглавы МВД Екатерина Павличенко сообщила, что статистика обращений возросла, так же как и реагирование полиции.

За прошлый год в Украине количество обращений к правоохранителям на счет домашнего насилия увеличилось на 56%, если сравнивать с 2020 годом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В ведомстве отметили, что пострадавшие стали меньше умалчивать факты домашнего насилия.

В 2021 году в полицию о домашнем насилии заявили на 56% больше граждан; составлено на 10% больше админпротоколов, вынесено на 19% больше срочных запретительных предписаний относительно обидчиков. Учет насильников также расширился на 11%.

Если говорить о количестве обращений, в течение 2021 года было зарегистрировано 326 тыс. случаев домашнего насилия, в 2020 году — 209 тысяч.

В полиции говорят, что наблюдается тенденция к разоблачению семейного насилия – граждане перестали умалчивать об этой проблеме.

Как сообщалось в материале Фокуса, в Украине открывается все больше приютов для женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Напомним, недавно Папа Римский Франциск назвал домашнее насилие сатанинским явлением.