Как вырваться из ада домашнего насилия. Репортаж о работе шелтера св. Ольги

В Украине открывается все больше приютов для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Фокус побывал в одном из них и узнал, каково это — жить с человеком, который тебя бьет, почему возвращаться к абьюзерам — это тоже нормально и как вырваться из замкнутого круга насилия.

— Мама, я есть хочу! — непоседливая девчушка с двумя хвостиками и внимательным взглядом дергает Олесю [имена героинь в тексте изменены] за руку. Молодая брюнетка с тонкими чертами лица беззаботно улыбается ребенку, обещает, что обед будет через десять минут, и продолжает свой непростой рассказ о том, что ей и малышке пришлось пережить за последние годы. В какие-то моменты ее глаза увлажняются, кажется, что еще пара подробностей из бывшей жизни — и она разрыдается, но каждый раз Олесе удается справиться с эмоциями.

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Шелтеры: приюты для женщин, страдающих от насилия

С мужем она прожила более десяти лет. Как и во многих других подобных историях, сначала все было хорошо: он ее не обижал, брак казался самым обычным. Спустя два года совместной жизни, когда Олеся забеременела, супруг переменился: проблемы с алкоголем делали его агрессивным и жестоким. От словесных оскорблений он быстро перешел к физическому насилию и стал избивать беременную жену. После рождения ребенка ситуация лишь ухудшилась. Теперь доставалось не только Олесе, но и малышке, даже когда та была совсем маленькой.

— Почему не уходила? — женщина делает паузу, стараясь подобрать слова и объяснить, что она чувствовала тогда. Рассказывает о свекрови, которая продолжала твердить Олесе, что ее сын хороший и что ему надо дать шанс. Говорит, что сама выросла без отца и не хотела такого же для своей дочери, мечтала, чтобы у нее была полноценная семья с мамой и папой. Вспоминает о том, как тяжело ей было поверить, что справится со всем в этой жизни сама, без мужа.

[ + – ] Новая жизнь. Олеся провела три месяца в шелтере как клиентка, а теперь сама работает здесь

Переломным стал момент, когда подросшая девочка начала проявлять такую же агрессию по отношению к матери, как и ее отец. Олеся не готовила побег из дома, у нее не было "тревожного чемоданчика" с документами и деньгами. Просто в одночасье, воспользовавшись отсутствием мужа, схватила дочку и ушла. Попыталась пристроиться в одном из ближайших шелтеров — приютов для женщин, переживших насилие, — но ее не приняли. У своей мамы остаться тоже не могла, опасаясь, что там их сразу найдет муж. Как-то женщине рассказали о шелтере св. Ольги в Киевской области, в итоге Олеся вместе с дочкой прожила здесь три месяца. В течение этого времени с ней работал психолог, она восстанавливала документы да и в целом попыталась перезапустить свою жизнь: устроилась на работу, сняла квартиру, подала на развод. Теперь женщина работает в этом приюте, помогая другим, пережившим абьюз.

[ + – ] В шелтере составляют индивидуальный план для каждой гостьи — как покончить с домашним насилием и начать новую жизнь Фото: pexels.com

Безымянные. Кто живет в шелтере святой Ольги

Шелтер св. Ольги — это ничем не примечательный двухэтажный дом, здесь нет вывесок или других опознавательных знаков. Его адрес не разглашают, чтобы женщины, пострадавшие от семейного насилия, могли укрыться от обидчиков и наконец почувствовать себя в безопасности. По этой же причине нельзя называть имен клиенток, да и большинство из них не готовы говорить с журналистами.

Несмотря на то что система приютов для людей, пострадавших от насилия, непрерывно разрастается, существующие учреждения все равно не могут вместить всех желающих

Приют открылся полгода назад по инициативе платформы "Элеос-Украина" под эгидой Православной церкви Украины и при финансовой поддержке международного фонда "Возрождение". Как рассказывает отец Сергей (Дмитриев), капеллан и глава правления "Элеос-Украина", сейчас шелтер надеется получить финансирование из государственного бюджета. В ближайшее время платформа планирует открыть еще несколько приютов в разных регионах страны. Шелтер рассчитан на 12 человек, хотя были моменты, когда здесь одновременно жили 14 клиенток (здесь их называют гостями).

— Мы открыты в том числе для женщин, попадающих сюда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — отмечает отец Сергей. Он объясняет, что в состоянии стресса пострадавшие могут выпить или другими способами попытаться заглушить боль, и это не должно помешать оказать людям помощь и поддержку.

За шесть месяцев работы шелтер принял 16 женщин и 17 детей. Максимальный срок, на который они могут здесь остановиться, — полгода, но бывает, что женщины встают на ноги быстрее и уже готовы к самостоятельной жизни вне стен этого дома. Наталья Дресвянникова, директор шелтера св. Ольги, рассказывает, что, после того как клиентка попадает в приют, сотрудники составляют так называемый акт оценки потребностей: определяют ее социальные связи, наличие образования, работы, в чем она нуждается в первую очередь. Это помогает составить индивидуальный план для каждой гостьи.

[ + – ] "Любовь исцеляет, ведь Бог есть Любовь"

По словам Дресвянниковой, около трети побывавших здесь женщин все равно вернулись к своим партнерам из прежней жизни.

— Я реагирую на это с пониманием, — признается собеседница. — Еще до того, как шелтер открылся, мы общались с нашими коллегами, которые не первый год занимаются социальной работой, и они подготовили нас к тому, что такой вариант возможен. То, что женщины возвращаются [к своим обидчикам], — это тоже нормально, это их жизнь и их выбор.

[ + – ] Около трети женщин, которые побывали в шелтере, все равно вернулись к своим партнерам-абьюзерам Фото: pexels.com

"Викинь мотлох із життя". Как вырваться из ада домашнего насилия

Рядом с шелтером растет береза — тонкий белый ствол, остатки солнечно-желтых, почти прозрачных листьев, осыпающихся с каждым порывом ветра.

— Знаете, я себя с ней ассоциирую. Ведь она тоже держится из последних сил, — кивает на дерево Мария — худенькая женщина в джинсовом комбинезоне, ярко-рыжая прядь волос изящно падает на лицо. Она соглашается поделиться историей о домашнем насилии, но во время рассказа избегает подробностей из своей прошлой жизни. Да и история эта похожа на сотни других: муж-тиран, эмоционально и физически мучавший ее несколько лет. Финансово зависящая от него, Мария боялась разорвать эти отношения, говорит, ждала, когда подрастет старший сын. После того как мальчик окончил школу и начал самостоятельную жизнь, женщина наконец решилась уйти от мужа. Теперь она вместе с младшим сыном живет в шелтере и строит планы на будущее. Надеется найти жилье и полностью обеспечивать себя. А пока много читает. Когда ее просят попозировать с книгой, она наугад вытаскивает с полки одну, это оказывается "Викинь мотлох із життя" — нашумевшая книга Мари Кондо о том, как избавляться от лишних вещей.

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— Как символично! — застенчиво улыбается Мария, увидев заголовок.

Несмотря на то что система приютов для людей, пострадавших от насилия, в Украине непрерывно разрастается, существующие учреждения все равно не могут вместить всех желающих. По состоянию на 1 апреля текущего года в стране действовало 37 шелтеров, а также 298 мобильных бригад для оказания социально-психологической помощи жертвам агрессии. Принято считать, что приюты должны работать из расчета один шелтер на 10–15 тыс. населения. Для Украины сейчас это почти недостижимая цель, но во всех областных центрах страны такие центры уже функционируют, с регионами ситуация по-прежнему плачевная.

[ + – ] В Украине действуют 37 шелтеров и 298 мобильных бригад для оказания социально-психологической помощи жертвам агрессии Фото: Евгения Королева

Большие надежды общественники и чиновники возлагали на созданную пару лет назад "Полину" — подразделение полиции по противодействию домашнему насилию. Как отмечает Наталья Дресвянникова, действенно она работает лишь там, где набирали новых сотрудников и специально готовили их для такого направления. В тех же местах, где костяк "Полины" составили бывшие патрульные и участковые, кардинальных изменений не произошло, и пострадавшим по-прежнему сложно рассчитывать на помощь правоохранительных органов.

Телефон шелтера св. Ольги: +38 (099) 226-90-13 (круглосуточно)