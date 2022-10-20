Королева Летиция вышла на публику в ярком кожанном ансамбле

Король и королева Испании посетили крупнейшую в мире книжную выставку.

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Королева Испании Летиция вместе с мужем, королем Филиппом VI, посетила Франкфуртскую международную книжную ярмарку во время поездки в Германию, где привлекла к себе внимание ярким и элегантным нарядом. Соответствующие фото появились в аккаунте королевского двора Испании.

50-летняя королева надела красный кожаный костюм, состоящий из красного жакета без лацканов до пояса и юбки ниже колена. Образ дополняли белая блузка с рюшами, кожаные туфли и клатч в тон костюму.

Волосы Летиция оставила распущенными, а макияж подчеркнул ее сияющую кожу.

Филипп VI был в темно-синем костюме с белой рубашкой и красным галстуком.

Сейчас королевская чета находится с государственным визитом в Германии, который был отложен на год из-за пандемии коронавируса. Во время посещения крупнейшей в мире книжной выставки, проходящей с 19 по 23 октября, супруги пообщались с гостями мероприятия, почетной гостей которого стала Испания.

"Мы надеемся, что это поможет еще больше продвигать испанский язык и культуру как средство взаимопонимания между нашими двумя народами", – отметил король Испании.

Напомним, ранее королева Летиция появилась в потрясающем наряде на ужине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой Эльке Бюденбендер. Банкет был частью официальной программы трехдневного визита испанской королевской семьи в Германию.