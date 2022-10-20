Королева Летиція вийшла на публіку в яскравому шкіряному ансамблі

Король і королева Іспанії відвідали найбільшу у світі книжкову виставку.

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Королева Іспанії Летиція разом із чоловіком, королем Філіпом VI, відвідала Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок під час поїздки в Німеччину, де привернула до себе увагу яскравим і елегантним вбранням. Відповідні фото з'явилися на обліковому записі королівського двору Іспанії.

50-річна королева одягла червоний шкіряний костюм, що складається з червоного жакета без лацканів до пояса та спідниці нижче коліна. Образ доповнювали біла блуза з рюшами, шкіряні туфлі та клатч у тон костюма.

Волосся Летиція залишила розпущеним, а макіяж підкреслив її сяйливу шкіру.

Філіп VI був у темно-синьому костюмі з білою сорочкою та червоною краваткою.

Зараз королівське подружжя перебуває з державним візитом у Німеччині, який було відкладено на рік через пандемію коронавірусу. Під час відвідування найбільшої у світі книжкової виставки, що проходить із 19 по 23 жовтня, подружжя поспілкувалося з гостями заходу, почесною гостею якого стала Іспанія.

"Ми сподіваємося, що це допоможе ще більше просувати іспанську мову та культуру як засіб порозуміння між нашими двома народами", — зазначив король Іспанії.

Нагадаємо, раніше королева Летиція з'явилася в приголомшливому вбранні на вечері з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і його дружиною Ельке Бюденбендер. Банкет був частиною офіційної програми триденного візиту іспанської королівської родини в Німеччину.