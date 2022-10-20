Актер О Ен-Су, он же игрок 001 из "Игры в кальмара", снялся для глянца в 78 лет

После премьеры южнокрейского сериала слава обрушилась на всех актеров

Related video

78-летний актер О Ен-Су, звезда нашумевшего сериала "Игра в кальмара" снялся в стильной фотосессии для журнала Arena Homme Plus.

Он продемонстрировал последнюю совместную коллекцию Balenciaga и Adidas, полностью воплотив определение элегантности, стиля и смелости.

[ + – ] Актер О Ен-Су, он же игрок 001 из "Игры в кальмара"

Поклонники сериала помнят, что униформой для участников были зеленые спортивные костюмы и белые тапочки, которые сразу же стали хитом продаж.

Так что О Ен-Су тоже нарядили в спортивные костюмы, только куда более оригинальные, чем в сериале.

Обладатель "Золотого глобуса" за "Лучшую мужскую роль второго плана в сериале", а также обладатель "Эмми" за "Выдающуюся мужскую роль второго плана в драматическом сериале", О Ен Су, буквально бросил вызов, позируя для глянца в ультрамодных нарядах в своем почтенном возрасте.

[ + – ] Актер О Ен-Су, он же игрок 001 из "Игры в кальмара"

Ранее О Ен-Су рассказывал в интервью, что оказался немного не готов к всемирной славе. Он снимается уже более 60 лет, но настоящая популярность на него обрушилась именно после "Игры в кальмара".

Он рассказал, что теперь его постоянно приглашают сниматься в рекламе, но так как менеджера у него нет, то пришлось позвать на помощь дочь, чтобы она отвечала на звонки.

"Теперь все по-другому. Даже когда я просто иду в кафе, я всегда должен думать о том, как я выгляжу. Быть известным — это тяжело", — признавался актер.

В Голливуд он переезжать не планирует, и к еще большей популярности не стремится.

Напомним, еще одной звездой "Игры в кальмара" стала южнокорейская модель Хо Ен Чон, сыгравшая игрока №067. На Неделе моды в Париже она открывала показ Louis Vuitton.