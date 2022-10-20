Актор О Йон Су, він же гравець 001 із "Гри в кальмара", знявся для глянцю у 78 років
Після прем'єри південнокорейського серіалу слава звалилася на всіх акторів
78-річний актор О Йон Су, зірка гучного серіалу "Гра в кальмара" знявся у стильній фотосесії для журналу Arena Homme Plus.
Він продемонстрував останню спільну колекцію Balenciaga та Adidas, повністю втіливши визначення елегантності, стилю та сміливості.
Шанувальники серіалу пам'ятають, що уніформою для учасників були зелені спортивні костюми та білі капці, які одразу ж стали хітом продажу.
Так що О Йон Су теж нарядили в спортивні костюми, тільки набагато оригінальніші, ніж у серіалі.
Власник "Золотого глобуса" за "Найкращу чоловічу роль другого плану в серіалі", а також володар "Еммі" за "Видатну чоловічу роль другого плану в драматичному серіалі", О Йон Су, буквально кинув виклик, позуючи для глянцю в ультрамодному вбранні у своєму поважному віці.
Раніше О Йон Су розповідав в інтерв'ю, що виявився трохи не готовим до всесвітньої слави. Він знімається вже понад 60 років, але справжня популярність на нього стала саме після "Гри в кальмара".
Він розповів, що тепер його постійно запрошують зніматись у рекламі, але оскільки менеджера у нього немає, то довелося покликати на допомогу дочку, щоб вона відповідала на дзвінки.
"Тепер все по-іншому. Навіть коли я просто йду в кафе, я завжди маю думати про те, як я виглядаю. Бути відомим — це важко", — зізнавався актор.
До Голлівуду він переїжджати не планує, і ще більшої популярності не прагне.
Нагадаємо, ще однією зіркою "Гри в кальмара" стала південнокорейська модель Хо Ен Чон, яка зіграла гравця №067. На Тижні моди в Парижі вона відкривала показ Louis Vuitton.