Актор О Йон Су, він же гравець 001 із "Гри в кальмара", знявся для глянцю у 78 років

Після прем'єри південнокорейського серіалу слава звалилася на всіх акторів

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78-річний актор О Йон Су, зірка гучного серіалу "Гра в кальмара" знявся у стильній фотосесії для журналу Arena Homme Plus.

Він продемонстрував останню спільну колекцію Balenciaga та Adidas, повністю втіливши визначення елегантності, стилю та сміливості.

[ + – ] Актор О Йон Су, він же гравець 001 з "Гри у кальмара"

Шанувальники серіалу пам'ятають, що уніформою для учасників були зелені спортивні костюми та білі капці, які одразу ж стали хітом продажу.

Так що О Йон Су теж нарядили в спортивні костюми, тільки набагато оригінальніші, ніж у серіалі.

Власник "Золотого глобуса" за "Найкращу чоловічу роль другого плану в серіалі", а також володар "Еммі" за "Видатну чоловічу роль другого плану в драматичному серіалі", О Йон Су, буквально кинув виклик, позуючи для глянцю в ультрамодному вбранні у своєму поважному віці.

[ + – ] Актор О Йон Су, він же гравець 001 з "Гри у кальмара"

Раніше О Йон Су розповідав в інтерв'ю, що виявився трохи не готовим до всесвітньої слави. Він знімається вже понад 60 років, але справжня популярність на нього стала саме після "Гри в кальмара".

Він розповів, що тепер його постійно запрошують зніматись у рекламі, але оскільки менеджера у нього немає, то довелося покликати на допомогу дочку, щоб вона відповідала на дзвінки.

"Тепер все по-іншому. Навіть коли я просто йду в кафе, я завжди маю думати про те, як я виглядаю. Бути відомим — це важко", — зізнавався актор.

До Голлівуду він переїжджати не планує, і ще більшої популярності не прагне.

Нагадаємо, ще однією зіркою "Гри в кальмара" стала південнокорейська модель Хо Ен Чон, яка зіграла гравця №067. На Тижні моди в Парижі вона відкривала показ Louis Vuitton.