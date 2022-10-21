21 октября 2022 года: преподобной Пелагеи - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше не рассказывать никому о плохих сновидениях и быть максимально активными в работе.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память преподобной Пелагеи антиохийскую и преподобного Трифона, архимандрита Вятского.
Что нельзя делать 21 октября?
► рассказывать дурные сны
► лениться
Народные поверья и приметы:
► звезды ярко сияют – к хорошей погоде
► если в этот день с березы не опали все листья, снег выпадет поздно
► облака низко плывут – к морозу
Родились сегодня:
1833 — Альфред Нобель, шведский химик и инженер, изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии
День ангела празднуют:
Гаспар, Дорофей, Досифей, Исидор, Пелагея, Петрония, Таисия, Трифон, Урсула, Юлиан
А также в этот день:
1056 — по заказу приближенного киевского князя Изяслава Ярославича, дьякон Григорий начал переписывать Евангелие ("Остромирово Евангелие")
1520 — португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым
1944 — в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля "Рубикон". Корабль был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля
1945 — женщинам во Франции впервые разрешено принимать участие в голосовании
1989 — Во Львове создано Товарищество украинского языка имени Шевченко