21 жовтня 2022: преподобної Пелагеї — що сьогодні не можна робити
Сьогодні краще не розповідати нікому про погані сновидіння та бути максимально активними у роботі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Пелагеї Антіохійської та преподобного Трифона, архімандрита Вятського.
Що не можна робити 21 жовтня?
► розповідати погані сни
► лінуватися
Народні повір'я та прикмети:
► зірки яскраво сяють — на хорошу погоду
Якщо у цей день з берези не опало все листя, сніг випаде пізно
► хмари низько пливуть — до морозу
Народилися сьогодні:
1833 — Альфред Нобель, шведський хімік та інженер, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії
День ангела святкують:
Гаспар, Дорофей, Досифей, Ісідор, Пелагея, Петронія, Таїсія, Трифон, Урсула, Юліан
А також у цей день:
1056 — на замовлення наближеного київського князя Ізяслава Ярославича, диякон Григорій почав переписувати Євангеліє ("Остромирове Євангеліє")
1520 — португальський мореплавець Фернан Магеллан відкрив протоку, названу згодом Магеллановою
1944 — у Бермудському трикутнику загадково зник екіпаж американського корабля "Рубікон". Корабель знайшли без пошкоджень, а на його борту знаходився лише собака. Судно було у відмінному стані, якщо не рахувати порваного буксирного троса, що звисав з носа корабля
1945 — жінкам у Франції вперше дозволено брати участь у голосуванні
1989 — У Львові створено Товариство української мови імені Шевченка