21 жовтня 2022: преподобної Пелагеї — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не розповідати нікому про погані сновидіння та бути максимально активними у роботі.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Пелагеї Антіохійської та преподобного Трифона, архімандрита Вятського.

Що не можна робити 21 жовтня?

► розповідати погані сни

► лінуватися

Народні повір'я та прикмети:

► зірки яскраво сяють — на хорошу погоду

Якщо у цей день з берези не опало все листя, сніг випаде пізно

► хмари низько пливуть — до морозу

Народилися сьогодні:

1833 — Альфред Нобель, шведський хімік та інженер, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії

День ангела святкують:

Гаспар, Дорофей, Досифей, Ісідор, Пелагея, Петронія, Таїсія, Трифон, Урсула, Юліан

А також у цей день:

1056 — на замовлення наближеного київського князя Ізяслава Ярославича, диякон Григорій почав переписувати Євангеліє ("Остромирове Євангеліє")

1520 — португальський мореплавець Фернан Магеллан відкрив протоку, названу згодом Магеллановою

1944 — у Бермудському трикутнику загадково зник екіпаж американського корабля "Рубікон". Корабель знайшли без пошкоджень, а на його борту знаходився лише собака. Судно було у відмінному стані, якщо не рахувати порваного буксирного троса, що звисав з носа корабля

1945 — жінкам у Франції вперше дозволено брати участь у голосуванні

1989 — У Львові створено Товариство української мови імені Шевченка