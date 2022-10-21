Умер еще один актер из хитового сериала "Она написала убийство"

Рон Масак сыграл в шоу шерифа Морта Мецгера. Ранее умерла актриса Анджела Лэнсбери.

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Скончался еще одн актер из культового сериала "Она написала убийство". Актер Рон Масак умер в возрасте 86 лет по естественным причинам, менее чем через две недели после смерти его коллеги по фильму Анджелы Лэнсбери. Об этом пишет Variety.

Рон Масак появлялся в нескольких эпизодах сериала, который выходил с 1984 по 1996 гг. на CBS.

Известно, что Рон скончался в своем доме, в окружении шести детей, десяти внуков и супруги Кей.

Рон Масак родился в Чикаго, дебютировал на сцене в 1954 году. Много снимался для телевидения, появляясь в таких фильмах и сериалах, как "Сумеречная зона", "Заколдованные", "Чудо-женщина" и многих других.

Однако наиболее он был известен благодаря своей озвучке. Его даже прозвали "Король рекламы", потому что его голос постоянно звучал в рекламных роликах.

[ + – ] Рон Масак и Анджела Лэнсбери в сериале "Она написала убийство" Фото: Скриншот

Напомним, 11 октября скончалась Анджела Лэнсбери, британская актриса, блиставшая в бродвейских мюзиклах, и завоевавшая всмирную популярность благодаря роли писательницы криминальных романов Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство".

Анджела Лэнсбери была вынуждена оставить успешную карьеру, чтобы спасти своих сына и дочь от губительного влияния убийцы Чарльза Мэнсона. Она переехала из Лос-Анджелеса в Ирландию, но и там продолжала работу.

"Мне больно это говорить, но на каком-то этапе Дидри была в числе людей, возглавляемых Чарльзом Мэнсоном", — по словам актрисы ее дочь и сын Энтони были "очарованы" харизмой Мэнсона, но она поняла, что нужно увезти их подальше от странного лидера.

"Переезд в Ирландию был подобен началу с чистого листа. Нам очень, очень повезло, что мы вовремя заметили, что происходит", — рассказывала Лэнсбери.

В итоге, как известно, члены "семьи" Мэнсона убили жену режиссера Романа Полански, актрису Шэрон Тейт, и еще восемь человек в августе 1969 года.

Мэнсона судили и приговорили к смертной казни в 1971 году, позже наказание было заменено на девять пожизненных заключений. Он умер в 2017 году в тюрьме. Его кремировали, а прах развеяли.