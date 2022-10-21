Помер ще один актор із хітового серіалу "Вона написала вбивство"

Рон Масак зіграв у шоу шерифа Морта Мецгера. Раніше померла акторка Анджела Ленсбері.

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Помер ще один актор із культового серіалу "Вона написала вбивство". Актор Рон Масак помер у віці 86 років з природних причин менш ніж через два тижні після смерті його колеги за фільмом Анджели Ленсбері. Про це пише Variety.

Рон Масак з'являвся у кількох епізодах серіалу, який виходив із 1984 по 1996 рр. на CBS.

Відомо, що Рон помер у своєму будинку, в оточенні шести дітей, десяти онуків та дружини Кей.

Рон Масак народився у Чикаго, дебютував на сцені у 1954 році. Багато знімався для телебачення, з'являючись у таких фільмах та серіалах, як "Сутінкова зона", "Зачаровані", "Диво-жінка" та багатьох інших.

Однак найбільше він був відомий завдяки своїй озвучці. Його навіть прозвали "Королем реклами", тому що його голос постійно звучав у рекламних роликах.

[ + – ] Рон Масак та Анджела Ленсбері у серіалі "Вона написала вбивство" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 11 жовтня померла Анджела Ленсбері, британська акторка, що сяяла в бродвейських мюзиклах, і завоювала світову популярність завдяки ролі письменниці кримінальних романів Джесіки Флетчер у серіалі "Вона написала вбивство".

Анджела Ленсбері була змушена залишити успішну кар'єру, щоб врятувати своїх сина та дочку від згубного впливу вбивці Чарльза Менсона. Вона переїхала з Лос-Анджелеса до Ірландії, але там продовжувала роботу.

"Мені боляче це говорити, але на якомусь етапі Дідрі була серед людей, очолюваних Чарльзом Менсоном", — за словами акторки, її дочка і син Ентоні були "зачаровані" харизмою Менсона, але вона зрозуміла, що потрібно відвезти їх якомога далі від дивного лідера.

"Переїзд до Ірландії був подібний до початку з чистого аркуша. Нам дуже, дуже пощастило, що ми вчасно помітили, що відбувається", — розповідала Ленсбері.

У результаті, як відомо, члени "сім'ї" Менсона вбили дружину режисера Романа Поланскі, актрису Шерон Тейт, і ще вісім осіб у серпні 1969 року.

Менсона судили і засудили до страти в 1971 році, пізніше покарання було замінено на дев'ять довічних ув'язнень. Він помер у 2017 році у в'язниці. Його кремували, а порох розвіяли.