Бывшая девушка Джейсона Стейтема, модель Келли Брук, вышла замуж в Италии

В конце 1990-х и начале 21 века ее называли самой сексуальной женщиной в мире.

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42-летняя британская модель Келли Брук вышла замуж за Джереми Паризи, своего давнего бойфренда и инструктора по дзюдо. Об этом пишет Daily Mail.

В свое время Келли семь лет встречалась с Джейсоном Стейтемом и пара даже планировала свадьбу. Также она много раз украшала обложки мужских журналов вроде FHM и Maxim и становилась "самой сексуальной женщиной в мире".

Свадьба за полмиллиона фунтов стерлингов прошла на родине жениха, в средневековом городке Чивитавеккья, который славится своей исторической архитектурой. Церемонию устроили на вилле Торре ди Цицеро.

А потом отправились в парк аттракционов, который невеста выкупила на один вечер для вечеринки в карнавальном стиле. Среди знаменитостей на свадьбе была Кайли Миноуг. Бывшего бойфренда Келли не пригласила.

[ + – ] Свадьба Келли Брук и Джереми Паризи

Источник рассказал, что Келли, которая заработала целое состояние за 25-летнюю карьеру модели, не жалела денег. Она уверена, что Джереми Паризи ее родственная душа, и это будет ее единственная свадьба, поэтому она устроила грандиозное торжество, о котором всегда мечтала.

Келли Брук прославилась благодаря своим пышным формам. Но в недавнем интервью она рассказывала, что ранее ей приходилось сидеть на диетах, пока она не поняла, что счастлива быть такой, какая она есть.

Так что она сразу заявила, что худеть ради свадьбы не будет.

[ + – ] Свадьба Келли Брук прошла в Италии

Напомним, с актером Джейсоном Стейтемом Келли Брук встречалась до 2004 года. На съемках фильма она познакомилась с актером Билли Зейном и пара рассталась.

[ + – ] Келли Брук и Джейсон Стейтем Фото: Getty Images

Впрочем, расстроилась свадьба и с Зейном, его Келли бросила в 2008 году. Похже она встречалась с регбистом Томом Эвансом, но после выкидыша их отношения испортились.

С Джереми Паризи модель начала встречаться в 2015 году, но говорила, что не будет спешить со свадьбой, потому что хочет удостовериться, что он тот самый.

А Джейсон Стейтем пока так и не женился. С апреля 2010 года встречается с моделью Рози Хантингтон-Уайтли. 10 января 2016 года они объявили о своей помолвке. В 2017 году у них родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022 год дочь Изабелла.