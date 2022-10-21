Колишня дівчина Джейсона Стейтема, модель Келлі Брук, вийшла заміж в Італії

Наприкінці 1990-х і на початку 21 століття її називали найсексуальнішою жінкою у світі.

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42-річна британська модель Келлі Брук вийшла заміж за Жеремі Парізі, свого давнього бойфренда та інструктора з дзюдо. Про це пише Daily Mail.

Свого часу Келлі сім років зустрічалася із Джейсоном Стейтемом і пара навіть планувала весілля. Також вона багато разів прикрашала обкладинки чоловічих журналів на кшталт FHM і Maxim і ставала "найсексуальнішою жінкою у світі".

Весілля за півмільйона фунтів стерлінгів пройшло на батьківщині нареченого, у середньовічному містечку Чивітавек'я, яке славиться своєю історичною архітектурою. Церемонію влаштували на віллі Торре ді Ціцеро.

А потім вирушили до парку атракціонів, який наречена викупила на один вечір для вечірки у карнавальному стилі. Серед знаменитостей на весіллі була Кайлі Міноуг. Колишнього бойфренда Келлі не запросила.

[ + – ] Весілля Келлі Брук та Жеремі Парізі

Джерело розповіло, що Келлі, яка заробила цілий статок за 25-річну кар'єру моделі, не шкодувала грошей. Вона впевнена, що Жеремі Парізі її споріднена душа, і це буде її єдине весілля, тому вона влаштувала грандіозне свято, про яке завжди мріяла.

Келлі Брук прославилася завдяки своїм пишним формам. Але в недавньому інтерв'ю вона розповідала, що раніше їй доводилося сидіти на дієтах, поки вона не зрозуміла, що щаслива бути такою, якою вона є.

Тож вона відразу заявила, що худнути заради весілля не буде.

[ + – ] Весілля Келлі Брук пройшло в Італії

Нагадаємо, з актором Джейсоном Стейтемом Келлі Брук зустрічалася до 2004 року. На зйомках фільму вона познайомилася з актором Біллі Зейном і пара розлучилася.

[ + – ] Келлі Брук та Джейсон Стейтем Фото: Getty Images

Втім, скасувалося весілля і із Зейном, його Келлі покинула 2008 року. Найгірше вона зустрічалася з регбістом Томом Евансом, але після викидня їхні стосунки зіпсувалися.

З Жеремі Парізі модель почала зустрічатися в 2015 році, але говорила, що не поспішатиме з весіллям, бо хоче переконатися, що він той самий.

А Джейсон Стейтем поки що так і не одружився. З квітня 2010 року зустрічається з моделлю Розі Хантінгтон-Вайтлі. 10 січня 2016 року вони оголосили про свої заручини. У 2017 році у них народився син Джек Оскар, а в лютому 2022 дочка Ізабелла.