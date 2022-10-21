В двубортном жакете и лоферах: Елена Зеленская в образе total black дала интервью немецкому изданию

Первая леди Украины рассказала немецкому изданию, как украинцы переживают российские атаки.

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Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram интервью для немецкого Bild.

Она рассказала о том, как Украина переживает террористические атаки России. Зеленская отметила, что каждая такая атака еще больше объединяет украинцев и мотивирует делать все ради победы.

"Российские террористические атаки слишком близко к каждому украинцу, где бы ты сам в этот момент ни был. Недавнюю гибель молодой беременной женщины от атаки российского дрона в столице мы переживали вместе с представительницей моей команды — она знала Викторию лично. Я в свою очередь хорошо знаю врачей. "Охматдет", понесший тяжелую потерю на прошлой неделе: российская атака унесла жизни молодого детского врача – гематолога Оксаны Леонтьевой. Когда погибает человек, погибает вселенная. И никакие разрушения с этим не сравнить", — написала она в посте.

Кроме того она подчеркнула, что главная задача нашей страны – помочь пережить зиму тем, кто остается на Херсонщине, Харьковщине и на других уязвимых территориях.

"Нужно все: от генераторов до лекарств. Именно этим занят мой недавно созданный Фонд @zelenskafoundation. Другие задачи кроме гуманитарной помощи — восстановление школ, чтобы дети имели нормальную жизнь, восстановление больниц, чтобы помощь поступала ко всем вовремя. Призывала приобщиться мировой бизнес, потому что наше и так несет на себе основное бремя", — подытожила Зеленская.

На интервью первая леди предстала в образе total black. На ней был двубортный жакет, водолазка и широкие укороченные брюки. Наряд жена президента дополнила стильными лоферами.

Зеленская собрала волосы в низкий пучок и сделала нежный макияж. В ушах у нее были серьги в виде петушков от украинского бренда GUNIA Project.

Ранее Фокус писал, что официальную встречу с первой леди Турции – Эмине Эрдоган – Елена Зеленская посетила в элегантном костюме темно-бирюзового цвета от украинского бренда SIX.