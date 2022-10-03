Стильно та патріотично. У яких образах Олена Зеленська відвідувала Стамбул

Олена Зеленська знову постала на публіці в одязі від українських дизайнерів

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Під час робочого візиту до Стамбула перша леді України Олена Зеленська провела кілька зустрічей та побувала на кількох заходах, зокрема на церемонії спуску на воду українського корвета "Гетьман Іван Мазепа", збудованого в Туреччині.

Так, офіційну зустріч із першою леді Туреччини — Еміне Ердоган — Олена Зеленська відвідала в елегантному костюмі темно-бірюзового кольору від українського бренду SIX. Мідіспідницю та піджак прямого крою дружина Президента України доповнила білою блузкою та такого ж кольору туфлями-човниками на підборах. У тому ж таки образі Олена Зеленська побувала на церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа".

Зі свого боку, на аудієнції з Вселенським патріархом Варфоломієм перша леді України постала вже в темно-синій сукні Gazanova з V-подібним вирізом.

[ + – ] Олена Зеленська на аудієнції у Вселенського патріарха Варфоломія

Зазначимо, що перша леді країни від початку вторгнення Росії в Україну веде активну політичну та благодійну діяльність. Останнім часом Олена Зеленська побувала в Лондоні, де була присутньою на похороні королеви Єлизавети II, а також у Страсбурзі, куди прилітала на запрошення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Раніше Фокус повідомляв про те, що подружжя Зеленських заборонило здавати в оренду росіянам свою віллу в Італії.

Також повідомлялося про відповідь Олени Зеленської на критику після її появи на обкладинці видання Vogue