Стильно и патриотично. В каких образах Елена Зеленская посещала Стамбул

Елена Зеленская снова предстала на публике в одежде от украинских дизайнеров

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В ходе рабочего визита в Стамбул первая леди Украины Елена Зеленская провела несколько встреч и побывала на нескольких мероприятиях, в частности, на церемонии спуска на воду украинского корвета "Гетьман Іван Мазепа", построенного в Турции.

Так, официальную встречу с первой леди Турции – Эмине Эрдоган – Елена Зеленская посетила в элегантном костюме темно-бирюзового цвета от украинского бренда SIX. Миди-юбку и пиджак прямого покроя супруга Президента Украины дополнила белой блузкой и такого же цвета туфлями-лодочками на каблуках. В том же образе Елена Зеленская побывала на церемонии спуска на воду корвета "Гетьман Iван Мазепа".

В свою очередь, на аудиенции со Вселенским патриархом Варфоломием, первая леди Украины предстала уже в темно-синем платье Gazanova c V-образным вырезом.

[ + – ] Елена Зеленская на аудиенции у Вселенского патриарха Варфоломия

Отметим, что первая леди страны с начала вторжения России в Украину ведет активную политическую и благотворительную деятельность. За последнее время Елена Зеленская побывала в Лондоне, где присутствовала на похоронах королевы Елизаветы II, а также в Страсбурге, куда прилетала по приглашению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее Фокус сообщал о том, что чета Зеленских запретила сдавать в аренду россиянам свою виллу в Италии.

Также сообщалось об ответе Елены Зеленской на критику после ее появления на обложке издания Vogue