У двобортному жакеті та лоферах: Олена Зеленська в образі total black дала інтерв'ю німецькому виданню

Перша дама України розповіла німецькому виданню, як українці переживають російські атаки.

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Перша леді України Олена Зеленська опублікувала у своєму Instagram інтерв'ю для німецького Bild.

Вона розповіла, як Україна переживає терористичні атаки Росії. Зеленська зазначила, що кожна така атака ще більше об'єднує українців та мотивує робити все заради перемоги.

"Російські терористичні атаки надто близько до кожного українця, де б ти сам у цей момент не був. Нещодавню загибель молодої вагітної жінки від атаки російського дрона у столиці ми переживали разом із представницею моєї команди — вона знала Вікторію особисто. Я зі свого боку добре знаю лікарів. "Охматдит", який зазнав важкої втрати минулого тижня: російська атака забрала життя молодої дитячої лікарки – гематологині Оксани Леонтьєвої. Коли гине людина, гине всесвіт. І ніякі руйнування з цим не порівняти", — написала вона в пості.

Крім того, вона наголосила, що головне завдання нашої країни – допомогти пережити зиму тим, хто залишається на Херсонщині, Харківщині та на інших вразливих територіях.

"Потрібно все: від генераторів до ліків. Саме цим зайнятий мій нещодавно створений Фонд @zelenskafoundation. Інші завдання окрім гуманітарної допомоги — відновлення шкіл, щоб діти мали нормальне життя, відновлення лікарень, щоб допомога надходила до всіх вчасно. Закликала долучитися світовий бізнес, тому що наш і так несе на собі основний тягар", — підсумувала Зеленська.

На інтерв'ю перша леді постала у образі total black. На ній був двобортний жакет, водолазка та широкі вкорочені штани. Вбрання дружина президента доповнила стильними лоферами.

Зеленська зібрала волосся у низький пучок та зробила ніжний макіяж. У вухах вона мала сережки у вигляді півників від українського бренду GUNIA Project.

Раніше Фокус писав, що офіційну зустріч із першою леді Туреччини – Еміне Ердоган – Олена Зеленська відвідала в елегантному костюмі темно-бірюзового кольору від українського бренду SIX.