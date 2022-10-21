Модели Playboy повторили свои образы на обложке, спустя десятки лет

Популярный мужской журнал показывает, что женская красота неподвластна времени.

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Журнал Playboy решил доказать, что красота – понятие вневременное, а те, кто хоть раз появился на страницах издания, становится членом большой и дружной семьи. В доказательство этого семь Playmates, девушек месяца 1980-1990-ых лет, снова появились на обложке журнала в тех же образах и нарядах, что и 30 лет назад

Культовые фото воссоздали бывшая жена Хью Хефнера Кимберли Конрад Хефнер, ставшая девушкой месяца в январе 1988 года, Шарлотта Кемп (декабрь, 1982), Моник Пьер (ноябрь 1978), Кэти Джордж (август, 1982), Рене Тенисон (ноябрь, 1989), Кэндис Коллинз (декабрь 1979) и Лиза Мэтьюс (апрель, 1990).

[ + – ] Кимберли Конрад Хефнер Фото: Playboy Фото: Playboy

[ + – ] Шарлотта Кемп Фото: Playboy

[ + – ] Моник Пьер Фото: Playboy

[ + – ] Кєти Джордж Фото: Playboy

[ + – ] Рене Тенисон Фото: Playboy

[ + – ] Кэндис Коллинз Фото: Playboy Фото: Playboy

[ + – ] Лиза Мэтьюс Фото: Playboy

Кроме фотосессии, каждая из бывших моделей вспомнила свой путь на страницы журнала, причем у каждой из девушек он был свой, и отметила, что это стало одним из самых ярких приключений в жизни.

Например, Рене Тенисон стала первой темнокожей Playmate журнала, а Шарлотта Кемп впервые снималась голой, к тому же на момент съемки была девственницей.

"Я появилась на восьми обложках Playboy (две в США и шесть в других странах). Я была кроликом в чикагском клубе Playboy и много снималась в промо. У меня даже были плакаты в натуральную величину во всех клубах по всему миру, чтобы продвигать ключевые клубные продажи. Фотографы и ассистенты Playboy были моими друзьями и время от времени заставляли меня приходить в фотостудию. Я сделала много пробных снимков для обложки и никогда не знала, какой из них понравится Хефу. Они всегда были профессиональны и обращали особое внимание на обнаженную или полураздетую модель не больше, чем молочник обращает внимание на свои бутылки. Это была работа, которую они хотели сделать идеально, но все же работа. Теперь я знаю, насколько особенными были эти съемки, и чувствую себя очень, очень счастливой, что попала в такое уникальное женское общество", – рассказала Кэндис Коллинз.

Напомним, после российского военного вторжения один из номеров Playboy посвятили Украине.