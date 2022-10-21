Моделі Playboy повторили свої образи на обкладинці через десятки років

Популярний чоловічий журнал показує, що жіноча краса непідвладна часу.

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Журнал Playboy вирішив довести, що краса — поняття позачасове, а ті, хто хоч раз з'явився на сторінках видання, стає членом великої і дружньої родини. На доказ цього сім Playmates, дівчат місяця 1980-1990-х років, знову з'явилися на обкладинці журналу в тих же образах і вбраннях, що й 30 років тому.

Культові фото відтворили колишня дружина Г'ю Гефнера Кімберлі Конрад Гефнер, яка стала дівчиною місяця в січні 1988 року, Шарлотта Кемп (грудень, 1982), Монік П'єр (листопад 1978), Кеті Джордж (серпень, 1982) Кендіс Коллінз (грудень 1979) та Ліза Метьюс (квітень, 1990).

[ + – ] Кімберлі Конрад Гефнер Фото: Playboy Фото: Playboy

[ + – ] Шарлотта Кемп Фото: Playboy

[ + – ] Монік П'єр Фото: Playboy

[ + – ] Кеті Джордж Фото: Playboy

[ + – ] Рене Тенісон Фото: Playboy

[ + – ] Кендіс Коллінз Фото: Playboy Фото: Playboy

[ + – ] Ліза Метьюс Фото: Playboy

Окрім фотосесії, кожна з колишніх моделей згадала свій шлях на сторінки журналу, причому кожна дівчина мала свій, і зазначила, що це стало однією з найяскравіших пригод у житті.

Наприклад, Рене Тенісон стала першою темношкірою Playmate журналу, а Шарлотта Кемп уперше знімалася голою, до того ж на момент зйомки була незайманою.

"Я з'явилася на восьми обкладинках Playboy (дві в США та шість в інших країнах). Я була кроликом у чиказькому клубі Playboy і багато знімалася у промо. У мене навіть були плакати в натуральну величину в усіх клубах по всьому світу, щоб просувати ключові клубні продажі. Фотографи й асистенти Playboy були моїми друзями і час від часу змушували мене приходити у фотостудію. Я зробила багато пробних знімків для обкладинки і ніколи не знала, який з них сподобається Гефу. Вони завжди були професійні та звертали особливу увагу на оголену або напівроздягнену модель не більше, ніж молочник звертає увагу на свої пляшки. Це була робота, яку вони хотіли зробити ідеально, але все ж таки робота. Тепер я знаю, наскільки особливими були ці зйомки, і почуваюся дуже, дуже щасливою, що потрапила в таке унікальне жіноче суспільство", — розповіла Кендіс Коллінз.

Нагадаємо, після російського військового вторгнення один із номерів Playboy присвятили Україні.