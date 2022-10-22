22 октября 2022 года: святого Иакова Студеного - что сегодня нельзя делать

Древние поверья говорят, что сегодня лучше не выяснять отношения с родными и близкими, не употреблять алкоголь и быть осторожными.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святого Иакова Студеного. В народе этот день называли Яков Студеный. Яков был братом евангелиста и апостола Матфея. Сначала он совершал апостольское служение в Иудее, затем с апостолом Андреем в Месопотамии, проповедовал учение Христово в Сирии, Египте и Южной Палестине.

Что нельзя делать 22 октября?

► ругаться, сквернословить

► злоупотреблять алкоголем

► переедать

► ходить в лес

► начинать новые дела

Народные поверья и приметы:

► "Яков белую крупицу на землю посылает, тропы остужает, день карнает"

► дождь с утра — к снегу вечером

► если снег пойдет сегодня впервые — зима будет через 40 дней

► если листья с вишни не опали — зима будет о оттепелями

Родились сегодня:

1943 — Катрин Денев, французская актриса и певица, обладательница премий "Сезар"

День ангела празднуют:

Абрам (Авраам, Авраамий), Андроник, Афанасий, Максим, Петр, Яков

А также в этот день:

1883 — в Нью-Йорке открылась "Метрополитен-Опера". В первый вечер звучала опера Гуно "Фауст"

1952 — впервые полностью напечатана еврейская Тора на английском языке

1964 — Французский философ и писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии

1965 — на экраны Италии и Франции одновременно вышел новый фильм Федерико Феллини "Джульетта и духи", ставший первой цветной лентой мастера

1982 — на экраны США вышел фильм "Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне в роли ветерана вьетнамской войны по фамилии Рэмбо