22 октября 2022 года: святого Иакова Студеного - что сегодня нельзя делать
Древние поверья говорят, что сегодня лучше не выяснять отношения с родными и близкими, не употреблять алкоголь и быть осторожными.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святого Иакова Студеного. В народе этот день называли Яков Студеный. Яков был братом евангелиста и апостола Матфея. Сначала он совершал апостольское служение в Иудее, затем с апостолом Андреем в Месопотамии, проповедовал учение Христово в Сирии, Египте и Южной Палестине.
Что нельзя делать 22 октября?
► ругаться, сквернословить
► злоупотреблять алкоголем
► переедать
► ходить в лес
► начинать новые дела
Народные поверья и приметы:
► "Яков белую крупицу на землю посылает, тропы остужает, день карнает"
► дождь с утра — к снегу вечером
► если снег пойдет сегодня впервые — зима будет через 40 дней
► если листья с вишни не опали — зима будет о оттепелями
Родились сегодня:
1943 — Катрин Денев, французская актриса и певица, обладательница премий "Сезар"
День ангела празднуют:
Абрам (Авраам, Авраамий), Андроник, Афанасий, Максим, Петр, Яков
А также в этот день:
1883 — в Нью-Йорке открылась "Метрополитен-Опера". В первый вечер звучала опера Гуно "Фауст"
1952 — впервые полностью напечатана еврейская Тора на английском языке
1964 — Французский философ и писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии
1965 — на экраны Италии и Франции одновременно вышел новый фильм Федерико Феллини "Джульетта и духи", ставший первой цветной лентой мастера
1982 — на экраны США вышел фильм "Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне в роли ветерана вьетнамской войны по фамилии Рэмбо