22 жовтня 2022 року: святого Якова Студеного — що сьогодні не можна робити

Давні повір'я кажуть, що сьогодні краще не з'ясовувати стосунки з рідними та близькими, не вживати алкоголю та бути обережними.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Якова Студеного. В народі цей день назвали Яків Студений. Яків був братом євангеліста та апостола Матвія. Спочатку він здійснював апостольське служіння в Юдеї, потім з апостолом Андрієм у Месопотамії, проповідував вчення Христове у Сирії, Єгипті та Південній Палестині.

Що не можна робити 22 жовтня?

► лаятись, поганословити

► зловживати алкоголем

► переїдати

► ходити в ліс

► розпочинати нові справи

Народні повір'я та прикмети:

► "Яків білу крихту на землю посилає, стежки остуджує, день скорочує"

► дощ із ранку — до снігу ввечері

► якщо сніг піде сьогодні вперше — зима настане за 40 днів.

► якщо листя з вишні не опало — чекай відлиги

Народилися сьогодні:

1943 — Катрін Денев, французька актриса та співачка, володарка премій "Сезар"

День ангела святкують:

Абрам (Авраам, Авраамій), Андронік, Опанас, Максим, Петро, Яків

А також у цей день:

1883 — у Нью-Йорку відкрилася "Метрополітен-Опера". Першого вечора звучала опера Гуно "Фауст"

1952 — вперше повністю надрукована єврейська Тора англійською мовою

1964 — Французький філософ і письменник Жан-Поль Сартр відмовився від Нобелівської премії

1965 — на екрани Італії та Франції одночасно вийшов новий фільм Федеріко Фелліні "Джульєтта і парфуми", який став першою кольоровою стрічкою майстра

1982 — на екрани США вийшов фільм "Перша кров" із Сильвестром Сталлоне в ролі ветерана в'єтнамської війни на прізвище Рембо