22 жовтня 2022 року: святого Якова Студеного — що сьогодні не можна робити
Давні повір'я кажуть, що сьогодні краще не з'ясовувати стосунки з рідними та близькими, не вживати алкоголю та бути обережними.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Якова Студеного. В народі цей день назвали Яків Студений. Яків був братом євангеліста та апостола Матвія. Спочатку він здійснював апостольське служіння в Юдеї, потім з апостолом Андрієм у Месопотамії, проповідував вчення Христове у Сирії, Єгипті та Південній Палестині.
Що не можна робити 22 жовтня?
► лаятись, поганословити
► зловживати алкоголем
► переїдати
► ходити в ліс
► розпочинати нові справи
Народні повір'я та прикмети:
► "Яків білу крихту на землю посилає, стежки остуджує, день скорочує"
► дощ із ранку — до снігу ввечері
► якщо сніг піде сьогодні вперше — зима настане за 40 днів.
► якщо листя з вишні не опало — чекай відлиги
Народилися сьогодні:
1943 — Катрін Денев, французька актриса та співачка, володарка премій "Сезар"
День ангела святкують:
Абрам (Авраам, Авраамій), Андронік, Опанас, Максим, Петро, Яків
А також у цей день:
1883 — у Нью-Йорку відкрилася "Метрополітен-Опера". Першого вечора звучала опера Гуно "Фауст"
1952 — вперше повністю надрукована єврейська Тора англійською мовою
1964 — Французький філософ і письменник Жан-Поль Сартр відмовився від Нобелівської премії
1965 — на екрани Італії та Франції одночасно вийшов новий фільм Федеріко Фелліні "Джульєтта і парфуми", який став першою кольоровою стрічкою майстра
1982 — на екрани США вийшов фільм "Перша кров" із Сильвестром Сталлоне в ролі ветерана в'єтнамської війни на прізвище Рембо