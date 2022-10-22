"Жуткая реальность доказывает": Александр Невский подтвердил голливудские стереотипы о русских

Актер, который с 1999 года живет в США, внимательно следит за событиями в Украине и открыто осуждает действия российских политиков.

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51-летний российский актер Александр Невский, который давно живет и работает в США, снимаясь в Голливуде, признал, что все его попытки разрушить американские стереотипы о русских оказались тщетными. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Артиллерия РФ бьет по жизненно важным объектам инфраструктуры Украины. Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о "плохих русских". Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе", – говорится в публикации.

Невский неоднократно высказывался в поддержку Украины. Например, еще 4 апреля он выразил свою поддержку нашему народу и заявил, что все виновные в ужасных преступлениях против мирного населения должны понести наказания.

Он также резко высказался в адрес режиссера Егора Кончаловского, поддерживающего так называемую "СВО", который заявил, что будет "смотреть на Запад сверху вниз".

"Я вхожу в Hollywood Foreign Press Association, 20 лет голосую за присуждение Golden Globes и ответственно заявляю: режиссер его уровня ВСЕГДА будет "смотреть на Запад" только снизу вверх", – сказал, как отрезал Невский.

Фото: Скриншот

Актер известный под прозвищем "русский Шварценеггер" благодаря атлетическому телосложению.

"Александр Невский – это феномен современного российского кинематографа. Что бы он ни играл, всегда получается бюджетный терминатор, который с неистовой яростью крушит врагов. Причем так много и так эпично, что уже давно переплюнул своего кумира – Арнольда Шварценеггера", – писал о нем журнал Maxim.

В США актер эмигрировал в 1999 году. В 2002 году Невский появился в эпизодической роли в боевике Уолтера Хилла "Обсуждению не подлежит", а также снялся в триллере "Красный змей". Александр основал "виртуальную киностудию" Hollywood Pictures и в период с 2003 по 2015 год спродюсировал, исполнил главные роли и выпустил в прокат семь художественных фильмов через свою же собственную дистрибьюторскую компанию Czar Pictures, позже переименованную в Tsar Pictures.

[ + – ] Александр Невский в фильме "Нападение на Рио Браво"

Ранее вторжение ВС РФ в Украину осудил еще один знаменитый россиянин, танцор балета Михаил Барышников, который давно живет и работает в США.