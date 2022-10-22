"Жахлива реальність доводить". Актор Олександр Невський підтвердив голлівудські стереотипи про росіян

Актор, який з 1999 року живе у США, уважно стежить за подіями в Україні та відкрито засуджує дії російських політиків.

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51-річний російський актор Олександр Невський, який давно живе і працює в США, знімаючись у Голлівуді, визнав, що всі його спроби зруйнувати американські стереотипи щодо росіян виявилися марними. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Російські політики з телеекранів закликають позбавити мирних українців тепла і світла. Артилерія РФ б'є по життєво важливих об'єктах інфраструктури України. Я довго боровся в Голлівуді зі стереотипами про "поганих росіян". Жахлива реальність доводить: мені варто було витрачати час інакше", — сказано у публікації.

Невський неодноразово висловлювався за підтримку України. Наприклад, ще 4 квітня він висловив свою підтримку нашому народу і заявив, що всі винні у жахливих злочинах проти мирного населення мають бути покарані.

Він також різко висловився на адресу режисера Єгора Кончаловського, що підтримує так звану "СВО", і який заявив, що "дивитиметься на Захід зверху вниз".

"Я входжу до Hollywood Foreign Press Association, 20 років голосую за присудження Golden Globes і відповідально заявляю: режисер його рівня ЗАВЖДИ "дивитиметься на Захід" тільки знизу вгору", — сказав, як відрізав Невський.

Фото: Скриншот

Актор відомий під прізвиськом "російський Шварценеггер" завдяки атлетичній статурі.

"Олександр Невський — це феномен сучасного російського кінематографа. Що б він не грав, завжди виходить бюджетний термінатор, який з несамовитою люттю трощить ворогів. До того ж так багато і так епічно, що вже давно переплюнув свого кумира — Арнольда Шварценеггера", — писав про нього журнал Maxim.

У США актор емігрував у 1999 році. У 2002 році Невський з'явився в епізодичній ролі в бойовику Волтера Гілла "Обговоренню не підлягає", а також знявся в трилері "Червоний змій". Олександр заснував "віртуальну кіностудію" Hollywood Pictures і в період з 2003 по 2015 рік спродюсував, виконав головні ролі та випустив у прокат сім художніх фільмів через свою власну дистриб'юторську компанію Czar Pictures, пізніше перейменовану в Tsar Pictures.

[ + – ] Олександр Невський у фільмі "Напад на Ріо Браво"

Раніше вторгнення ЗС РФ в Україну засудив ще один знаменитий росіянин, танцюрист балету Михайло Баришніков, який давно живе та працює у США.