23 октября 2022 года: мучеников Евлампия и Евлампии - что сегодня нельзя делать

Согласно древним поверьям, сегодня лучше отказаться от употребления жирной пищи и алкоголя.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память брата и сестры, мучеников Евлампия и Евлампии. Это период, когда день значительно уменьшался.

В мире отмечают День организатора ток-шоу и День перемен к лучшему.

Что нельзя делать 23 октября?

► есть жирную пищу

► употреблять алкоголь

Народные поверья и приметы:

► на Евлампия рога месяца показывают на ту сторону, откуда быть ветрам

► сегодня начинается Предзимье (с 23 октября до 27 ноября).

► если рога месяца на полночь (на север) — быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; если на полдень (на юг) — скорой зимы не жди, будет грязь да слякоть, до самой Казанской осень снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится

Родились сегодня:

1940 — Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту), бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, "король футбола"

День ангела празднуют:

Амвросий, Андрей, Антон, Ефим, Илларион, Кирилл, Кузьма, Павел, Парфен, Савва, Сергей и Яков

А также в этот день:

1769 — трехколесная паровая повозка — предок автомобиля — впервые развивает скорость в 4,5 км/ч

1814 — в Лондоне хирург Джозеф Карпью (англ. Joseph Carpue) официально провел первую в современной истории пластическую операцию — по восстановлению формы носа

1859 — в Киеве открыта первая воскресная школа

2000 — Китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, который был создан 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань

2000 — Ученые университета Пенсильвании обнаружили древнейшие бактерии, которым, по их оценкам, около 250 млн лет

2000 — Президент США Билл Клинтон подписал указ о выделении 58 млрд долларов на установление национального стандарта употребления алкоголя за рулем. Согласно документу, теперь в крови водителя может содержаться не более чем 0,08 % алкоголя