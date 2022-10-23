23 жовтня 2022 року: мучеників Євлампія та Євлампії — що сьогодні не можна робити

Згідно з давніми повір'ями, сьогодні краще відмовитися від вживання жирної їжі та алкоголю.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять брата та сестри, мучеників Євлампія та Євлампії. Це період, коли день значно зменшувався.

У світі відзначають День організатора ток-шоу та День змін на краще.

Що не можна робити 23 жовтня?

► їсти жирну їжу

► вживати алкоголь

Народні повір'я та прикмети:

► на Євлампія роги місяця показують на той бік, звідки повіють вітри

► сьогодні розпочинається Передзим'я (з 23 жовтня до 27 листопада)

► якщо роги місяця на північ (на північ) — бути швидкій та суворій зимою, сніг ляже посуху; якщо опівдні (на південь) — швидкої зими не чекай, буде бруд та сльота, до самої Казанської осені снігом не вмиється, у білий каптан не вбереться

Народилися сьогодні:

1940 — Пеле (справжнє ім'я Едсон Арантіс ду Насіменту), бразильський футболіст, триразовий чемпіон світу, "король футболу"

День ангела святкують:

Амвросій, Андрій, Антон, Юхим, Іларіон, Кирило, Кузьма, Павло, Парфен, Сава, Сергій та Яків

А також у цей день:

1769 — триколісний паровий візок — предок автомобіля — вперше розвиває швидкість 4,5 км/год.

1814 — у Лондоні хірург Джозеф Карп'ю (англ. Joseph Carpue) офіційно провів першу в сучасній історії пластичну операцію — з відновлення форми носа

1859 — у Києві відкрито першу недільну школу

2000 — Китайські археологи виявили музей музичних інструментів, створений 2 тисячі років тому, в епоху династії Хань

2000 — Вчені університету Пенсільванії виявили найдавніші бактерії, яким, за їх оцінками, близько 250 млн років

2000 — Президент США Білл Клінтон підписав указ про виділення 58 млрд доларів на встановлення національного стандарту вживання алкоголю за кермом. Згідно з документом, тепер у крові водія може бути не більше ніж 0,08 % алкоголю