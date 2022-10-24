24 октября 2022 года: Филиппов день - что сегодня нельзя делать

День, когда нельзя брать в долг не только деньги, но и хлеб, и соль. Также сегодня лучше не лениться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь вспоминает святого Филиппа. В народе этот день называли Филиппов.

В мире 24 октября отмечают День Организации Объединенных Наций и Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

Что нельзя делать 24 октября?

► лениться, быть пассивным

► одалживать деньги, соль, хлеб

► стирать одежду

Народные поверья и приметы:

► Если поздний листопад — на нелегкий год

► Коли утром выпал снег — жди студеную зиму

► Кичига и ворочь (водяного колеса лопасть) спорят. Крестьяне на мельницу молоть зерно возят

Родились сегодня:

1862 — Даниэль Сваровски, основатель австрийской хрустальной империи "Swarovski"

1947 — Кевин Клайн, американский актер, обладатель "Оскара" и трех премий "Тони"

День ангела празднуют:

Зинаида, Феофан, Филипп

А также в этот день:

1658 — перед французским королем Людовиком XIV впервые в качестве автора и актера предстал Мольер

1745 — императрица Елизавета повелела завезти в царские дворцы котов для ловли мышей

1939 — Корпорация "DuPont" впервые в мире пустила в продажу нейлоновые чулки (в Уилмингтоне, США, штат Делавэр)

1986 — в Лондоне открыт крупнейший в мире магазин грампластинок

2000 — в берлинском Египетском музее обнаружен единственный в мире автограф Клеопатры

2004 — "Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" и прервал рекордную беспроигрышную серию лондонского клуба в Английской премьер-лиге, которая составила 49 матчей