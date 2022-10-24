24 октября 2022 года: Филиппов день - что сегодня нельзя делать
День, когда нельзя брать в долг не только деньги, но и хлеб, и соль. Также сегодня лучше не лениться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь вспоминает святого Филиппа. В народе этот день называли Филиппов.
В мире 24 октября отмечают День Организации Объединенных Наций и Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
Что нельзя делать 24 октября?
► лениться, быть пассивным
► одалживать деньги, соль, хлеб
► стирать одежду
Народные поверья и приметы:
► Если поздний листопад — на нелегкий год
► Коли утром выпал снег — жди студеную зиму
► Кичига и ворочь (водяного колеса лопасть) спорят. Крестьяне на мельницу молоть зерно возят
Родились сегодня:
1862 — Даниэль Сваровски, основатель австрийской хрустальной империи "Swarovski"
1947 — Кевин Клайн, американский актер, обладатель "Оскара" и трех премий "Тони"
День ангела празднуют:
Зинаида, Феофан, Филипп
А также в этот день:
1658 — перед французским королем Людовиком XIV впервые в качестве автора и актера предстал Мольер
1745 — императрица Елизавета повелела завезти в царские дворцы котов для ловли мышей
1939 — Корпорация "DuPont" впервые в мире пустила в продажу нейлоновые чулки (в Уилмингтоне, США, штат Делавэр)
1986 — в Лондоне открыт крупнейший в мире магазин грампластинок
2000 — в берлинском Египетском музее обнаружен единственный в мире автограф Клеопатры
2004 — "Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" и прервал рекордную беспроигрышную серию лондонского клуба в Английской премьер-лиге, которая составила 49 матчей