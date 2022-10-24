24 жовтня 2022: Пилипів день — що сьогодні не можна робити
День, коли не можна позичати не лише гроші, а й хліб, і сіль. Також сьогодні краще не лінуватися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква згадує святого Пилипа. У народі цей день називали Пилипів.
У світі 24 жовтня відзначають День Організації Об'єднаних Націй і Всесвітній день боротьби з поліомієлітом.
Що не можна робити 24 жовтня?
► лінуватися, бути пасивним
► позичати гроші, сіль, хліб
► прати одяг
Народні повір'я та прикмети:
► якщо пізній листопад — на нелегкий рік
► коли вранці випав сніг — чекай на студену зиму
► кичига та вороч (водяне колесо лопаті) сперечаються. Селяни на млин молоть зерно возять
Народилися сьогодні:
1862 — Даніель Сваровскі, засновник австрійської кришталевої імперії Swarovski
1947 — Кевін Клайн, американський актор, володар "Оскара" та трьох премій "Тоні"
День ангела святкують:
Зінаїда, Феофан, Пилип
А також у цей день:
1658 — перед французьким королем Людовіком XIV уперше в якості автора й актора з'явився Мольєр
1745 — імператриця Єлизавета наказала завезти в царські палаци котів для лову мишей
1939 — Корпорація DuPont уперше у світі пустила в продаж нейлонові панчохи (у Вілмінгтоні, США, штат Делавер)
1986 — у Лондоні відкрили найбільший у світі магазин грамплатівок
2000 — у берлінському Єгипетському музеї виявили єдиний у світі автограф Клеопатри
2004 — "Манчестер Юнайтед" обіграв "Арсенал" і перервав рекордну безпрограшну серію лондонського клубу в Англійській прем'єр-лізі, яка склала 49 матчів