24 жовтня 2022: Пилипів день — що сьогодні не можна робити

День, коли не можна позичати не лише гроші, а й хліб, і сіль. Також сьогодні краще не лінуватися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква згадує святого Пилипа. У народі цей день називали Пилипів.

У світі 24 жовтня відзначають День Організації Об'єднаних Націй і Всесвітній день боротьби з поліомієлітом.

Що не можна робити 24 жовтня?

► лінуватися, бути пасивним

► позичати гроші, сіль, хліб

► прати одяг

Народні повір'я та прикмети:

► якщо пізній листопад — на нелегкий рік

► коли вранці випав сніг — чекай на студену зиму

► кичига та вороч (водяне колесо лопаті) сперечаються. Селяни на млин молоть зерно возять

Народилися сьогодні:

1862 — Даніель Сваровскі, засновник австрійської кришталевої імперії Swarovski

1947 — Кевін Клайн, американський актор, володар "Оскара" та трьох премій "Тоні"

День ангела святкують:

Зінаїда, Феофан, Пилип

А також у цей день:

1658 — перед французьким королем Людовіком XIV уперше в якості автора й актора з'явився Мольєр

1745 — імператриця Єлизавета наказала завезти в царські палаци котів для лову мишей

1939 — Корпорація DuPont уперше у світі пустила в продаж нейлонові панчохи (у Вілмінгтоні, США, штат Делавер)

1986 — у Лондоні відкрили найбільший у світі магазин грамплатівок

2000 — у берлінському Єгипетському музеї виявили єдиний у світі автограф Клеопатри

2004 — "Манчестер Юнайтед" обіграв "Арсенал" і перервав рекордну безпрограшну серію лондонського клубу в Англійській прем'єр-лізі, яка склала 49 матчів