Хью Джекман смешно поздравил Райана Рейнольдса с днем рождения (видео)

Рейнольдс и Джекман вместе снимутся в третьей части фильма о приключениях Дэдпула.

Related video

54-летний австралийский актер Хью Джекман, который давно дружит с американским актером Райаном рейнольдсом, оригинально поздравил его с 46-летием. Как именно, он продемонстрировал на своей странице в Instagram.

На видео Джекман сидит на полу возле нарисованных портретов друга с кексом, в котором торчит одна свеча, и обращается в Райану, желая ему восхитительного дня рождения и отметить его наилучшим образом. Свое поздравление он заканчивает словами: "Я лучший в том, что я делаю, но то, что я делаю, не очень отлично", повторив фразу одного из своих киногероев. Затем он задувает свечу, причем это у него получается не с первого раза.

Хью и Райан вместе снимется в боевике "Дэдпул 3", выход которого запланирован на ноябрь 2024-го, а работа над ним начнется в следующем году. Производство фильма о Дэдпуле, роль которого исполнил Рейнольдс, началась в 20th Century Fox в ноябре 2016 года, но была приостановлена после окончания покупки компанией Disney компании 21st Century Foxruen в марте 2019-го. Затем права на персонажа были переданы Marvel Studios, которая приступила к разработке нового фильма. Фильм введет Дэдпула в Киновселенную Marvel, сохранив при этом рейтинг R ("18+") предыдущих фильмов. В ноябре 2020 года сестры Молино присоединились к проекту. В марте 2022 года Ретт Риз и Пол Верник, сценаристы двух предыдущих фильмов, были наняты для переписывания сценария, а Шон Леви получил должность режиссера

Ранее мы писали о том, что Джекман, который 12 октября отпраздновал свой 51-й день рождения, показал, как его поздравил семилетний мальчик из Одессы.