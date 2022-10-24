Г'ю Джекман смішно привітав Раяна Рейнольдса з днем народження (відео)

Рейнольдс і Джекман разом знімуться в третій частині фільму про пригоди Дедпула.

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54-річний австралійський актор Г'ю Джекман, який давно товаришує з американським актором Раяном Рейнольдсом, оригінально привітав його із 46-річчям. Як саме, він продемонстрував на своїй сторінці в Instagram.

На відео Джекман сидить на підлозі біля намальованих портретів друга з кексом, у якому стирчить одна свічка, і звертається до Раяна, бажаючи йому чудового дня народження та відзначити його якнайкраще. Своє привітання він закінчує словами: "Я найкращий у тому, що я роблю, але те, що я роблю, не дуже хороше", — повторивши фразу одного зі своїх кіногероїв. Потім він задує свічку, причому це в нього виходить не з першого разу.

Г'ю та Раян разом знімуться в бойовику "Дедпул 3", вихід якого заплановано на листопад 2024-го, а робота над ним розпочнеться наступного року. Виробництво фільму про Дедпула, роль якого виконав Рейнольдс, розпочалося у 20th Century Fox у листопаді 2016 року, але було припинено після закінчення покупки компанією Disney компанії 21st Century Foxruen у березні 2019-го. Потім права на персонажа передали Marvel Studios, яка розпочала розробку нового фільму. Фільм введе Дедпула в кіновсесвіт Marvel, зберігши при цьому рейтинг R ("18+") попередніх фільмів. У листопаді 2020 року сестри Моліно приєдналися до проєкту. У березні 2022 року Ретт Різ і Пол Вернік, сценаристи двох попередніх фільмів, були найняті для переписування сценарію, а Шон Леві отримав посаду режисера.

Раніше ми писали про те, що Джекман, який 12 жовтня відсвяткував свій 51 день народження, показав, як його привітав семирічний хлопчик із Одеси.