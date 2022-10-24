Николь Кидман в мини-платье впечатлила длинными ногами

Обладательница премии "Оскар" актриса Николь Кидман является амбассадором швейцарского бренда Omega.

Related video

В Marathon Music Works в Нэшвилле Omega устроили гала-ужин в стиле кантри. Мероприятие не смогла пропустить Николь Кидман и вместе с другими знаменитостями отметила успех компании в производстве женских часов.

На вечер, посвященный коллекции женских часов, она приехала в изумрудно-зеленом мини-платье с пайетками на одно плечо Christian Siriano, "сложенного" из огромных бантов. И туфлях-челноках Roger Vivier. Она собрала свои светлые волосы в низкий пучок с челкой, которая ниспадала ей на лоб, и накрасила губы ярко-красной помадой.

Обладательница премии "Оскар" получила в этот вечер в подарок 34-миллиметровые миниатюрные часы Omega Constellation из 18-каратного золота с безелем, инкрустированным бриллиантами и матовым бордовым циферблатом.

Ранее мы писали, что в США выходит новая книга бывшего высокопоставленного саентолога Майкла Риндера, в которой рассказывается о роли голливудской звезды Тома Круза в этой церкви и о том, как его фактически разлучили с Николь Кидман. Актер стал удаляться от церкви, когда был на ней женат, что, конечно, не устраивало тамошних патриархов.