Ніколь Кідман у мінісукні вразила довгими ногами

Власниця премії "Оскар" актриса Ніколь Кідман є амбасадоркою швейцарського бренду Omega.

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У Marathon Music Works у Нешвіллі Omega влаштували гала-вечерю у стилі кантрі. Захід не змогла пропустити Ніколь Кідман і разом з іншими знаменитостями відзначила успіх компанії у виробництві жіночих годинників.

На вечір, присвячений колекції жіночих годинників, вона приїхала в смарагдово-зеленій мінісукні з паєтками на одне плече Christian Siriano, "складеної" з величезних бантів. І туфлях-човниках Roger Vivier. Вона зібрала своє світле волосся в низький пучок з чубчиком, що спадало їй на чоло, і нафарбувала губи яскраво-червоною помадою.

Власниця премії "Оскар" отримала цього вечора в подарунок 34-міліметровий мініатюрний годинник Omega Constellation з 18-каратного золота з безелем, інкрустованим діамантами та матовим бордовим циферблатом.

Раніше ми писали, що в США виходить нова книга колишнього високопоставленого саєнтолога Майкла Ріндера, в якій розповідається про роль голлівудської зірки Тома Круза у цій церкві та про те, як його фактично розлучили з Ніколь Кідман. Актор став віддалятися від церкви, коли був на ній одружений, що, звичайно, не влаштовувало тамтешніх патріархів.