Почему король Карл III так обрадовался рождению дочери у Кейт Миддлтон и принца Уильяма

По словам королевы Камиллы, ее муж – потрясающий дедушка для всех их 10 внуков.

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Король Великобритании Карл III очень трепетно относится к своей семилетней внучке принцессе Шарлотте, а ее появления на свет он ожидал с не меньшим нетерпением, чем родители девочки, пишет Hello.

У монарха – пять внуков: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи – дети принца Уильяма, а также Арчи и Лилибет – сын и дочь принца Гарри, однако, по словам инсайдеров, именно рождение первой внучки стало для него особенным подарком. Вскоре после того, как Уильям и Кейт стали родителями второй раз, тогда еще принц Чарльз с гордостью рассказывал журналистам, что он очень рад и "надеялся на девочку".

Эти слова прозвучали, когда он приехал в городок Паундбери, недалеко от Дорчестера в Дорсете. И именно во время своего визита он поделился своим особым желанием в отношении Шарлотты:

"Она прекрасна. Я надеялся, что у меня будет внучка – кто-нибудь, кто будет заботиться обо мне, когда я состарюсь".

Королева-консорт Камилла ранее говорила о том, что ее муж – лучший дедушка.

[ + – ] Нынешний король Великобритании и его внук, принц Луи Фото: Getty Images

"Он будет становиться на колени и ползать с ними часами, вы знаете, издавая забавные звуки и смеясь", – призналась она во время появления в документальном фильме BBC "Принц, сын и наследник: Чарльзу 70 лет".

На Камилла, как и у Карла, тоже пятеро внуков: Лола и Фредди Паркер Боулз (дети Тома Паркера Боулза) и Элиза Лопес, близнецы Гас и Луи Лопес (дети Лауры Лопес).

"Мои внуки обожают его, просто обожают. Он читает "Гарри Поттера" и может говорить разными голосами, и я думаю, что дети это очень ценят", – добавила королева.

Напомним, что раздражает короля Карла III в его невестке Кейт Миддлтон, с которой у него в целом сложились тепліе и доверительніе отношения.