Чому король Карл III так зрадів народженню дочки у Кейт Міддлтон та принца Вільяма

За словами королеви Камілли, її чоловік – приголомшливий дідусь для всіх їхніх 10 онуків.

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Король Великобританії Карл III дуже трепетно ставиться до своєї семирічної внучки принцеси Шарлотти, а її появи на світ він очікував з не меншим нетерпінням, ніж батьки дівчинки, пише Hello.

У монарха – п'ять онуків: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї – діти принца Вільяма, а також Арчі та Лілібет – син та дочка принца Гаррі, однак, за словами інсайдерів, саме народження першої онуки стало для нього особливим подарунком. Незабаром після того, як Вільям та Кейт стали батьками вдруге, тоді ще принц Чарльз з гордістю розповідав журналістам, що він дуже радий і "сподівався на дівчинку".

Ці слова пролунали, коли він приїхав до містечка Паундбері, неподалік Дорчестера в Дорсеті. І саме під час свого візиту він поділився своїм особливим бажанням щодо Шарлотти:

"Вона прекрасна. Я сподівався, що в мене буде онука — хто-небудь, хто піклуватиметься про мене, коли я зістарію".

Королева-консорт Камілла раніше говорила про те, що її чоловік – найкращий дідусь.

[ + – ] Нинішній король Великобританії та його онук, принц Луї Фото: Getty Images

"Він ставатиме на коліна і повзатиме з ними годинами, ви знаєте, видаючи кумедні звуки і сміючись", — зізналася вона під час появи в документальному фільмі BBC "Принц, син і спадкоємець: Чарльзу 70 років".

У Камілли, як і у Карла, також п'ятеро онуків: Лола та Фредді Паркер-Боулз (діти Тома Паркера-Боулза) та Еліза Лопес, близнюки Гас та Луї Лопес (діти Лаури Лопес).

"Мої онуки люблять його, просто обожнюють. Він читає "Гаррі Поттера" і може говорити різними голосами, і я думаю, що діти це дуже цінують", — додала королева.

Нагадаємо, що дратує короля Карла III у його невістці Кейт Міддлтон, з якою у нього загалом склалися теплі та довірливі стосунки.