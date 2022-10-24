Карл и Камилла отправили первые открытки британским долгожителям, в качестве короля и королевы

Король Карл III продолжает традицию поздравлений тем, кто отмечает свое 100-летие.

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Король Карл III и королева-консорт Камилла отправили первые открытки с поздравления тем британцам, кому исполнилось сто лет. Об этом пишет Daily Mail.

В отличие от телеграмм покойной королевы Елизаветы британским долгожителям, на которых она была изображена в одиночестве, на открытках короля Карла изображен он сам и его супруга, королева-консорт Камилла.

В сообщении говорится: "Мы с женой так рады узнать, что вы отпраздновали свое столетие. Примите наши самые теплые поздравления и самые искренние пожелания в связи с таким особым событием. Подписаны они Карл R и Камилла R , что означает на латыни"Рекс" — король — и "Регина" — королева.

[ + – ] Поздравительная открытка от короля Карла III и Камиллы Фото: Скриншот [ + – ] Поздравительная открытка от короля Карла III и Камиллы Фото: Скриншот

Ирен Ллойд из Лимма, Чешир, была одной из первых, кто получил поздравительную открытку к 100-летию, отправленную Карлом III и королевой Камиллой.

Известно, что Букингемский дворец одобрил совместную фотографию короля и королевы заранее, еще до того, как на прошлой неделе кабинет министров разослал первые телеграммы.

Миссис Ллойд, работавшая на молочной ферме во время Второй мировой войны, сказала, что была очень тронута, получив поздравительную открытку от нового монарха.

"Когда королева скончалась, я подумала, что во дворце будет не до поздравлений тех, кто отмечает 100-летний юбилей. Так что я была счастлива получить свою открытку", — сказала пожилая дама.

[ + – ] Долгожительница Ирен Ллойд была среди тех, кто получил поздравления от короля Фото: Скриншот

Ее порадовало, что на поздравительной открытке король изображен вместе с супругой и, в общем, снимок не выглядит слишком официальным.

"Принц Филипп никогда не появлялся на открытках королевы, и вам придется вернуться в годы войны, когда монарх и супруга в последний раз присылали публике свои изображения из дворца", — напомнила долгожительница.

Королевские поздравительные телеграммы отправляются тем, кто отмечает 100-летие и 105-летие, а затем и всем остальным.

Фотография монарха на карте обновляется каждые пять лет.

Открытки короля Чарльза больше похожи на те, что отсылал его дед король Георг VI. Для них он позировал вместе с супругой: Елизаветой Боуз-Лайон.

Напомним, ранее во дворце рассказали подробности о том, какую корону Камилла сможет надеть на коронацию, раз уж корону королевы-матери с бриллиантом Кохинур решили не использовать. Вариантов несколько и все они, по своему хороши.