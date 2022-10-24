Карл і Камілла відправили перші листівки британським довгожителям, як король і королева

Король Карл III продовжує традицію привітань тим, хто відзначає своє сторіччя.

Related video

Король Карл III та королева-консорт Камілла відправили перші листівки з привітання тим британцям, кому виповнилося сто років. Про це пише Daily Mail.

На відміну від телеграм покійної королеви Єлизавети британським довгожителям, на яких вона була зображена на самоті, на листівках короля Карла зображений він та його дружина, королева-консорт Камілла.

У повідомленні йдеться: "Ми з дружиною так раді дізнатися, що ви відсвяткували своє століття. Прийміть наші найтепліші привітання та найщиріші побажання у зв'язку з такою особливою подією. Підписані вони Карл R і Камілла R, що означає на латині "Рекс" — король — і "Регіна" — королева.

[ + – ] Вітальна листівка від короля Карла III та Камілли Фото: Скриншот [ + – ] Вітальна листівка від короля Карла III та Камілли Фото: Скриншот

Ірен Ллойд із Лімма, Чешир, була однією з перших, хто отримав вітальну листівку до 100-річчя, відправлену Карлом III та королевою Каміллою.

Відомо, що Букінгемський палац схвалив спільну фотографію короля та королеви заздалегідь, ще до того, як минулого тижня кабінет міністрів розіслав перші телеграми.

Місис Ллойд, яка працювала на молочній фермі під час Другої світової війни, сказала, що була дуже зворушена, отримавши вітальну листівку від нового монарха.

"Коли королева померла, я подумала, що в палаці буде не до привітань тих, хто відзначає 100-річний ювілей. Тож я була щаслива отримати свою листівку", — сказала жінка похилого віку.

[ + – ] Довгожителька Ірен Ллойд була серед тих, хто отримав вітання від короля Фото: Скриншот

Її порадувало, що на вітальній листівці короля зображено разом із дружиною і, загалом, знімок не виглядає надто офіційним.

"Принц Філіп ніколи не з'являвся на листівках королеви, і вам доведеться повернутися в роки війни, коли монарх і дружина востаннє надсилали публіці свої зображення з палацу", — нагадала довгожителька.

Королівські вітальні телеграми вирушають тим, хто відзначає 100-річчя та 105-річчя, а потім і решту.

Фотографія монарха на карті оновлюється кожні п'ять років.

Листівки короля Чарльза більше схожі ті, що відсилав його дід король Георг VI. Він позував разом із дружиною: Єлизаветою Боуз-Лайон.

Нагадаємо, раніше в палаці розповіли подробиці про те, яку корону Камілла зможе вдягнути на коронацію, якщо вже корону королеви-матері з діамантом Кохінур вирішили не використати. Варіантів кілька і всі вони, по-своєму хороші.