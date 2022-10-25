25 октября 2022 года: Андрон Звездочет - что нельзя делать в этот день

Сегодня звезды рекомендуют не решать серьезные проблемы, касающиеся карьеры

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь вспоминает святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Раньше этот день связывали со звездами — за ними внимательно наблюдали, гадали и предсказывали погоду.

В мире 25 октября отмечают Международный день борьбы женщин за мир, Европейский день гражданского права, Европейский день юристов и Всемирный день оперы

Что нельзя делать 25 октября?

► решать вопросы, касающиеся карьеры

Народные поверья и приметы:

► звезды мигают — к перемене погоды; пылают — к ветрам и сухому году

► много ярких звезд на небе — к урожаю гороха

► падают звезды — к ветру

► яркие звезды предвещают мороз; тусклые — оттепель

► родившимся в этот день, по народному календарю примет, дана способность предсказывать по звездам

Родились сегодня:

1825 — Иоганн Штраус, австрийский композитор, дирижер и скрипач, "король вальса"

1881 — Пабло Пикассо, испанский и французский художник, скульптор, график, дизайнер, керамист

1977 — Екатерина Серебрянская, украинская спортсменка, олимпийская чемпионка (1996), многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике

День ангела празднуют:

Амфилох, Андрон, Доминика, Кузьма (Косма), Мартин (Мартын), Пров

А также в этот день:

1938 — создан Союз украинских художников

1942 — английское правительство ввело ограничения на содержание сахара и джема в пирогах

1955 — американская фирма "Tappan Company" впервые представила микроволновую печь

1976 — в Лондоне открыт Национальный Королевский театр

2001 — выпущена система Microsoft Windows XP