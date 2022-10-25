25 октября 2022 года: Андрон Звездочет - что нельзя делать в этот день
Сегодня звезды рекомендуют не решать серьезные проблемы, касающиеся карьеры
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь вспоминает святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Раньше этот день связывали со звездами — за ними внимательно наблюдали, гадали и предсказывали погоду.
В мире 25 октября отмечают Международный день борьбы женщин за мир, Европейский день гражданского права, Европейский день юристов и Всемирный день оперы
Что нельзя делать 25 октября?
► решать вопросы, касающиеся карьеры
Народные поверья и приметы:
► звезды мигают — к перемене погоды; пылают — к ветрам и сухому году
► много ярких звезд на небе — к урожаю гороха
► падают звезды — к ветру
► яркие звезды предвещают мороз; тусклые — оттепель
► родившимся в этот день, по народному календарю примет, дана способность предсказывать по звездам
Родились сегодня:
1825 — Иоганн Штраус, австрийский композитор, дирижер и скрипач, "король вальса"
1881 — Пабло Пикассо, испанский и французский художник, скульптор, график, дизайнер, керамист
1977 — Екатерина Серебрянская, украинская спортсменка, олимпийская чемпионка (1996), многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике
День ангела празднуют:
Амфилох, Андрон, Доминика, Кузьма (Косма), Мартин (Мартын), Пров
А также в этот день:
1938 — создан Союз украинских художников
1942 — английское правительство ввело ограничения на содержание сахара и джема в пирогах
1955 — американская фирма "Tappan Company" впервые представила микроволновую печь
1976 — в Лондоне открыт Национальный Королевский театр
2001 — выпущена система Microsoft Windows XP