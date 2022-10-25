25 жовтня 2022 року: Андрон Звіздар — що не можна робити цього дня
Сьогодні зірки рекомендують не вирішувати серйозні проблеми, що стосуються кар'єри
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква згадує святих мучеників Прова, Тараха й Андроніка. Раніше цей день пов'язували із зірками — за ними уважно спостерігали, ворожили та передбачали погоду.
У світі 25 жовтня відзначають Міжнародний день боротьби жінок за мир, Європейський день цивільного права, Європейський день юристів і Всесвітній день опери
Що не можна робити 25 жовтня?
► вирішувати питання щодо кар'єри
Народні повір'я та прикмети:
► зірки блимають — до зміни погоди; палають — до вітрів і сухого року
► багато яскравих зірок на небі — до врожаю гороху
► падають зірки — до вітру
► яскраві зірки віщують мороз; тьмяні — відлигу
► народженим у цей день, за народним календарем прикмет, дана здатність передбачати за зірками
Народилися сьогодні:
1825 — Йоганн Штраус, австрійський композитор, диригент і скрипаль, "король вальсу"
1881 — Пабло Пікассо, іспанський і французький художник, скульптор, графік, дизайнер, кераміст
1977 — Катерина Серебрянская, українська спортсменка, олімпійська чемпіонка (1996), багаторазова чемпіонка світу та Європи з художньої гімнастики
День ангела святкують:
Амфілох, Андрон, Домініка, Кузьма (Косма), Мартін (Мартин), Пров.
А також у цей день:
1938 — створено Спілку українських художників
1942 — англійський уряд ввів обмеження на вміст цукру та джему в пирогах
1955 — американська фірма "Tappan Company" вперше представила мікрохвильову піч
1976 — у Лондоні відкрито Національний Королівський театр
2001 — випущена система Microsoft Windows XP