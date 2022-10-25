25 жовтня 2022 року: Андрон Звіздар — що не можна робити цього дня

Сьогодні зірки рекомендують не вирішувати серйозні проблеми, що стосуються кар'єри

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква згадує святих мучеників Прова, Тараха й Андроніка. Раніше цей день пов'язували із зірками — за ними уважно спостерігали, ворожили та передбачали погоду.

У світі 25 жовтня відзначають Міжнародний день боротьби жінок за мир, Європейський день цивільного права, Європейський день юристів і Всесвітній день опери

Що не можна робити 25 жовтня?

► вирішувати питання щодо кар'єри

Народні повір'я та прикмети:

► зірки блимають — до зміни погоди; палають — до вітрів і сухого року

► багато яскравих зірок на небі — до врожаю гороху

► падають зірки — до вітру

► яскраві зірки віщують мороз; тьмяні — відлигу

► народженим у цей день, за народним календарем прикмет, дана здатність передбачати за зірками

Народилися сьогодні:

1825 — Йоганн Штраус, австрійський композитор, диригент і скрипаль, "король вальсу"

1881 — Пабло Пікассо, іспанський і французький художник, скульптор, графік, дизайнер, кераміст

1977 — Катерина Серебрянская, українська спортсменка, олімпійська чемпіонка (1996), багаторазова чемпіонка світу та Європи з художньої гімнастики

День ангела святкують:

Амфілох, Андрон, Домініка, Кузьма (Косма), Мартін (Мартин), Пров.

А також у цей день:

1938 — створено Спілку українських художників

1942 — англійський уряд ввів обмеження на вміст цукру та джему в пирогах

1955 — американська фірма "Tappan Company" вперше представила мікрохвильову піч

1976 — у Лондоні відкрито Національний Королівський театр

2001 — випущена система Microsoft Windows XP