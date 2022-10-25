В ДТП погиб американский актер Лесли Джордан, звезда сериала "Американская история ужасов"

Лесли Джордану было 67 лет, он погиб, врезавшись на машине в стену здания.

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В Лос-Анджелесе погиб известный комедийный актер Лесли Джордан. Он врезался на своем синем BMW в стену здания. Об этом пишет Fox News

Хоть карьера Лесли началась еще в детстве, он прославился благодаря ролям в недавних сериалах "Уилл и Грейс", "Американская история ужасов", "Зовите меня Кэт".

[ + – ] Лесли Джордан и Леди Гага в сериале "Американская история ужасов" Фото: Скриншот

Также Лесли был популярен в соцсетях благодаря своим видеоблогам в Instagram, TikTok и Twitter, в которых рассказывал об индустрии развлечений.

Известно, что автомобиль актера врезался в стену здания в Голливуде около девяти утра.

Чиновники полицейского управления Лос-Анджелеса подтвердили, что офицеры отреагировали на ДТП и прибыли на место происшествия в это время.

Офис судебно-медицинского эксперта-коронера зарегистрировал смерть Джордана в 9.38 утра.

[ + – ] Машина Лесли Джордана врезалась в стену Фото: FOX News

"Сегодня мир определенно стал намного темнее без любви и света Лесли Джордана. Он был не только мега-талантом и прекрасным коллегой, но и предоставил эмоциональное убежище нации в один из самых трудных периодов ", — сказал его агент Дэвид Шаул.

Лесли Джордан недавно написал свою вторую книгу мемуаров, которая возглавила списки бестселлеров New York Times и USA Today.

В книге под названием "Как у вас дела? Злоключения и шалости из хорошо прожитой жизни" он рассказал о забавных событиях, которые происходили с ним за годы долгой и успешной карьеры в Голливуде.

Так, там упоминалось о том, как он когда-то даже был сокамерником еще одной голливудской звезды — Роберта Дауни-младшего.

"Серьезно. Я вошел и сел, а там был он. Он про меня забыл, мы встретились на шоу, а он смотрел на меня и не мог вспомнить, где меня видел, я ему напомнил, сказал: "Мы вместе сидели в тюрьме", — рассказывал Лесли.

[ + – ] Лесли Джордан и Маим Бялик в сериале "Зовите меня Кэт" Фото: Скриншот

Напомним, в августе 2022 года в результате ДТП погибла известная актриса Энн Хеч, звезда фильма "Шесть дней, семь ночей". Будучи под действиями наркотиков, она въехала в стену чужого дома, ее машина загорелась и актриса получила тяжелые травмы и ожоги.