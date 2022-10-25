У ДТП загинув американський актор Леслі Джордан, зірка серіалу "Американська історія жахів"

Леслі Джордану було 67 років, він загинув, врізавшись машиною в стіну будівлі.

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У Лос-Анджелесі загинув відомий комедійний актор Леслі Джордан. Він врізався на своєму синьому BMW у стіну будівлі. Про це пише Fox News.

Хоч кар'єра Леслі почалася ще в дитинстві, він прославився завдяки ролям у недавніх серіалах "Вілл і Грейс", "Американська історія жахів", "Кличте мене Кет".

[ + – ] Леслі Джордан і Леді Гага в серіалі "Американська історія жахів" Фото: Скриншот

Також Леслі був популярний у соцмережах завдяки своїм відеоблогам у Instagram, TikTok і Twitter, у яких розповідав про індустрію розваг.

Відомо, що автомобіль актора врізався в стіну будівлі у Голлівуді близько дев'ятої ранку.

Чиновники поліцейського управління Лос-Анджелеса підтвердили, що офіцери відреагували на ДТП та прибули на місце події в цей час.

Офіс судово-медичного експерта-коронера зареєстрував смерть Джордана о 9:38 ранку.

[ + – ] Машина Леслі Джордана врізалася в стіну Фото: FOX News

"Сьогодні світ, безперечно, став набагато темнішим без любові та світла Леслі Джордана. Він був не лише мегаталантом і прекрасним колегою, а й надав емоційний притулок нації в один із найважчих періодів", — сказав його агент Девід Шаул.

Леслі Джордан нещодавно написав свою другу книгу мемуарів, яка очолила списки бестселерів New York Times і USA Today.

У книзі під назвою "Як у вас справи? Поневіряння та витівки з добре прожитого життя" він розповів про кумедні події, які відбувалися з ним за роки довгої та успішної кар'єри в Голлівуді.

Так, там згадувалося про те, як він колись навіть був співкамерником ще однієї голлівудської зірки Роберта Дауні-молодшого.

"Серйозно. Я увійшов і сів, а там був він. Він про мене забув, ми зустрілися на шоу, а він дивився на мене й не міг пригадати, де мене бачив, я йому нагадав, сказав: "Ми разом сиділи у в'язниці", — розповідав Леслі.

[ + – ] Леслі Джордан і Маїм Бялік у серіалі "Кличте мене Кет" Фото: Скриншот

Нагадаємо, у серпні 2022 року внаслідок ДТП загинула відома актриса Енн Геч, зірка фільму "Шість днів, сім ночей". Будучи під діями наркотиків, вона в'їхала в стіну чужого будинку, її машина спалахнула, і акторка отримала тяжкі травми й опіки.