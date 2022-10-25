У ДТП загинув американський актор Леслі Джордан, зірка серіалу "Американська історія жахів"
Леслі Джордану було 67 років, він загинув, врізавшись машиною в стіну будівлі.
У Лос-Анджелесі загинув відомий комедійний актор Леслі Джордан. Він врізався на своєму синьому BMW у стіну будівлі. Про це пише Fox News.
Хоч кар'єра Леслі почалася ще в дитинстві, він прославився завдяки ролям у недавніх серіалах "Вілл і Грейс", "Американська історія жахів", "Кличте мене Кет".
Також Леслі був популярний у соцмережах завдяки своїм відеоблогам у Instagram, TikTok і Twitter, у яких розповідав про індустрію розваг.
Відомо, що автомобіль актора врізався в стіну будівлі у Голлівуді близько дев'ятої ранку.
Чиновники поліцейського управління Лос-Анджелеса підтвердили, що офіцери відреагували на ДТП та прибули на місце події в цей час.
Офіс судово-медичного експерта-коронера зареєстрував смерть Джордана о 9:38 ранку.
"Сьогодні світ, безперечно, став набагато темнішим без любові та світла Леслі Джордана. Він був не лише мегаталантом і прекрасним колегою, а й надав емоційний притулок нації в один із найважчих періодів", — сказав його агент Девід Шаул.
Леслі Джордан нещодавно написав свою другу книгу мемуарів, яка очолила списки бестселерів New York Times і USA Today.
У книзі під назвою "Як у вас справи? Поневіряння та витівки з добре прожитого життя" він розповів про кумедні події, які відбувалися з ним за роки довгої та успішної кар'єри в Голлівуді.
Так, там згадувалося про те, як він колись навіть був співкамерником ще однієї голлівудської зірки Роберта Дауні-молодшого.
"Серйозно. Я увійшов і сів, а там був він. Він про мене забув, ми зустрілися на шоу, а він дивився на мене й не міг пригадати, де мене бачив, я йому нагадав, сказав: "Ми разом сиділи у в'язниці", — розповідав Леслі.
Нагадаємо, у серпні 2022 року внаслідок ДТП загинула відома актриса Енн Геч, зірка фільму "Шість днів, сім ночей". Будучи під діями наркотиків, вона в'їхала в стіну чужого будинку, її машина спалахнула, і акторка отримала тяжкі травми й опіки.