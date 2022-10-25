Отец Анджелины Джоли впервые за пять лет встретился с сыном

Джон Войт и Джеймс Хейвен вместе пообедали в Беверли-Хиллз.

Related video

Известный актер Джон Войт, отец Анджелины Джоли, впервые за пять лет встретился со своим сыном, Джеймсом Хейвеном. По крайней мере, публично. Об этом пишет Daily Mail.

83-летний Войт и 49-летний Хейвен сходили на обед в один из местных ресторанов. Джоли с ними не было.

Войт нечасто появляется на публике, а с сыном в свет он в последний раз выходил в 2017 году.

[ + – ] Джон Войт встретился с сыном впервые за пять лет

У звезды "Полуночного ковбоя" и обладателя "Оскара" за фильм "Возвращение домой", всегда были сложные отношения с детьми.

С Анджелиной Джоли и Джеймсом Хейвеном они не общались вплоть до 2007 года, и начали встречаться только после того, как их мать, Маршелин Бертран умерла.

Маршелин стала второй женой Войта, они прожили вместе девять лет с 1971 года по 1980-й.

Джеймс Хейвен рассказывал, что его отец был скуп и их с Анджелиной мать почти не получала денежной помощи.

[ + – ] Джон Войт, Джеймс Хейвен и Анджелина Джоли в 1999 году Фото: Herb Ritts

"Одна из самых печальных вещей в моей жизни случилась, когда мне было 16 лет, когда вы можете получить водительские права в Лос-Анджелесе. В старшей школе у ​​меня не было машины, как и у Анджелины. Попробуйте представить. Вы ходите в школу Беверли-Хиллз, одну из самых богатых средних школ в стране. А у вас нет даже самого дешевого авто. Все мои друзья живут в достатке. У меня отец-кинозвезда, а машины нет", — жаловался Джеймс. Он признался, что даже не пошел на выпускной вечер, чтобы не позорится перед богатыми одноклассниками.

Известно, что Джеймс Хейвен и Анджелина Джоли были очень близки с детства. Настолько близки, что в таблоидах даже намекали на их совсем неродственные отношения. Впрочем, актеры только подогревали эти слухи, целуясь на красных дорожках.

[ + – ] Анджелина Джоли с братом, Джеймсом Хейвеном Фото: Getty Images

Позже они пояснили, что ничего "такого" в их отношениях не было. Известно, что Джеймс одно время даже присматривал за детьми Анджелины, но что-то произошло сразу после ее развода с Брэдом Питтом в 2016 году, и с той поры отношения Джеймса и Анджелины стали натянутыми.

Джеймс Хейвен крайне редко появляется на публике и почти не снимается в кино, последний раз это происходило в 2014 году.

Джоли, как известно, строит успешную карьеру, недавно она подтвердила участие в новом фильме об оперной диве Марии Каллас.

А Джон Войт практически не появляется на публике и не комментирует свои отношения с детьми. Вероятно, разлад произошел еще и из-за его политических взглядов. Отказавшись от своих либеральных взглядов 1960-х и 1970-х годов, Войт с тех пор стал ярым сторонником Республиканской партии и поддерживал Дональда Трампа на последних президентских выборах.