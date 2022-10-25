Батько Анджеліни Джолі вперше за п'ять років зустрівся із сином

Джон Войт і Джеймс Гейвен разом пообідали в Беверлі-Гіллз.

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Відомий актор Джон Войт, батько Анджеліни Джолі, вперше за п'ять років зустрівся зі своїм сином Джеймсом Гейвеном. Принаймні публічно. Про це пише Daily Mail.

83-річний Войт і 49-річний Гейвен сходили на обід в одний із місцевих ресторанів. Джолі з ними не було.

Войт нечасто з'являється на публіці, а із сином у світ він востаннє виходив у 2017 році.

[ + – ] Джон Войт зустрівся із сином уперше за п'ять років

Зірка "Опівнічного ковбоя" та володар "Оскара" за фільм "Повернення додому" завжди мав складні стосунки з дітьми.

Із Анджеліною Джолі та Джеймсом Гейвеном вони не спілкувалися аж до 2007 року та почали бачитися лише після того, як їхня мати Маршелін Бертран померла.

Маршелін стала другою дружиною Войта, вони прожили разом дев'ять років із 1971 по 1980-й.

Джеймс Гейвен розповідав, що його батько був скупий, і їхня з Анджеліною мати майже не отримувала грошової допомоги.

[ + – ] Джон Войт, Джеймс Гейвен і Анджеліна Джолі в 1999 році Фото: Herb Ritts

"Одна з найсумніших речей у моєму житті трапилася, коли мені було 16 років, коли ви можете отримати права водія в Лос-Анджелесі. У старшій школі в мене не було машини, як і в Анджеліни. Спробуйте уявити. Ви ходите в школу Беверлі-Гіллз, одну з найбагатших середніх шкіл у країні. А у вас немає навіть найдешевшого авто. Усі мої друзі живуть у достатку. У мене батько-кінозірка, а машини немає", — скаржився Джеймс. Він зізнався, що навіть не пішов на випускний вечір, щоб не ганьбитися перед багатими однокласниками.

Відомо, що Джеймс Гейвен і Анджеліна Джолі були дуже близькі з дитинства. Настільки близькі, що в таблоїдах навіть натякали на їхні стосунки, які не підходять родичам. Утім, актори лише підігрівали ці чутки, цілуючись на червоних доріжках.

[ + – ] Анджеліна Джолі з братом, Джеймсом Гейвеном Фото: Getty Images

Пізніше вони пояснили, що нічого "такого" в їхніх стосунках не було. Відомо, що Джеймс свого часу навіть доглядав дітей Анджеліни, але щось сталося відразу після її розлучення з Бредом Піттом у 2016 році, і з того часу стосунки Джеймса й Анджеліни стали натягнутими.

Джеймс Гейвен дуже рідко з'являється на публіці та майже не знімається в кіно, востаннє це сталося у 2014 році.

Джолі, як відомо, будує успішну кар'єру, нещодавно вона підтвердила участь у новому фільмі про оперну діву Марію Каллас.

А Джон Войт практично не з'являється на публіці та не коментує свої стосунки з дітьми. Ймовірно, розлад стався ще й через його політичні погляди. Відмовившись від своїх ліберальних поглядів 1960-х і 1970-х років, Войт із того часу став затятим прихильником Республіканської партії та підтримував Дональда Трампа на останніх президентських виборах.