Вышел трейлер нового фильма о Человеке-муравье из вселенной Marvel (видео)

Фильм Человек-муравей и Оса: Квантомания станет началом пятой фазы киновселенной Marvel.

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В феврале 2023 года выйдет фильм о Человеке-муравье, где он и его союзники столкнутся с могущественным суперзлодеем Кангом Завоевателем.

Об этом Marvel сообщили в своем Instagram.

Супергеройский экшен будет третьим сольником бывшего преступника Скотта Лэнга, которого играет Пол Радд. Он стал супергероем Человеком-муравьем.

В новом фильме герой вместе со своей девушкой Гоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли), которая также известна как супергероиня Оса, и ее родителями Генком Пимом (Майкл Дуглас) и Джанет ван Дайн (Мишель Пфайффер) будут исследовать квантовое измерение, где их ждет много открытий.

"В этом феврале войдите в квантовое царство. Смотрите новый трейлер фильма Marvel Studios "Человек-муравей и Оса: Квантумания" только в кинотеатрах 17 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

Известно, что съемки фильма проходили в Турции.

Напомним, стриминговый сервис Netflix с 3 ноября запускает новый план подписки для своей аудитории.