Вийшов трейлер нового фільму про Людину-мураху зі всесвіту Marvel (відео)
Фільм "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" стане початком п'ятої фази кіновсесвіту Marvel.
У лютому 2023 року вийде фільм про Людину-мураху, де він і його союзники зіткнуться з могутнім суперлиходієм Кангом Завойовником.
Про це Marvel повідомили у своєму Instagram.
Супергеройський екшен буде третім сольником колишнього злочинця Скотта Ленга, якого грає Пол Радд. Він став супергероєм Людиною-мурахою.
У новому фільмі герой разом зі своєю дівчиною Гоуп ван Дайн (Еванджелін Ліллі), яка також відома як супергероїня Оса, та її батьками Генком Пімом (Майкл Дуглас) і Джанет ван Дайн (Мішель Пфайффер) досліджуватимуть квантовий вимір, де на них очікують багато відкриттів.
"У цьому лютому увійдіть до квантового царства. Дивіться новий трейлер фільму Marvel Studios "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" тільки в кінотеатрах 17 лютого 2023 року", — йдеться в повідомленні.
Відомо, що зйомки фільму відбувалися в Туреччині.
Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix із 3 листопада запускає новий план передплати для своєї аудиторії.