Вийшов трейлер нового фільму про Людину-мураху зі всесвіту Marvel (відео)

Фільм "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" стане початком п'ятої фази кіновсесвіту Marvel.

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У лютому 2023 року вийде фільм про Людину-мураху, де він і його союзники зіткнуться з могутнім суперлиходієм Кангом Завойовником.

Про це Marvel повідомили у своєму Instagram.

Супергеройський екшен буде третім сольником колишнього злочинця Скотта Ленга, якого грає Пол Радд. Він став супергероєм Людиною-мурахою.

У новому фільмі герой разом зі своєю дівчиною Гоуп ван Дайн (Еванджелін Ліллі), яка також відома як супергероїня Оса, та її батьками Генком Пімом (Майкл Дуглас) і Джанет ван Дайн (Мішель Пфайффер) досліджуватимуть квантовий вимір, де на них очікують багато відкриттів.

"У цьому лютому увійдіть до квантового царства. Дивіться новий трейлер фільму Marvel Studios "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" тільки в кінотеатрах 17 лютого 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що зйомки фільму відбувалися в Туреччині.

Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix із 3 листопада запускає новий план передплати для своєї аудиторії.