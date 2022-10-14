У Netflix вигадали, як знизити ціну на передплату

Тепер рекламі буде відведено від чотирьох до п'яти хвилин на годину.

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Стримінговий сервіс Netflix із 3 листопада запускає новий план підписки для своєї аудиторії. Він називається "Базовий із рекламою", повідомляється у Twitter-акаунті сервісу. Місяць коштуватиме абонентам $6,99, що на $3 менше, ніж його найдешевший пакет без реклами, і на $13 доларів дешевше, ніж преміальний пакет. Однак ті, хто оформить дешеву підписку, мають бути готові до того, що 4-5 хвилин на годину перегляду фільму чи серіалу буде приділено рекламі, а кожен ролик триватиме від 15 до 30 секунд. Ролики виходитимуть до й під час трансляції програм і кіно. Водночас каталог платформи буде обмеженим.

Дешевий пакет із рекламою буде доступний у 12 країнах, включаючи США, Велику Британію, Бразилію, Францію, Німеччину, Японію та Корею.

Із моменту свого заснування 15 років тому Netflix відмовлявся включати рекламу до своїх пропозицій, але все змінилося після того, як стримінговий сервіс втратив 1,2 мільйона передплатників через неконтрольовану інфляцію, війну в Україні та жорстку конкуренцію. Окрім того, Netflix пішов на скорочення співробітників. Лише у вересні звільнили 30 осіб, які працювали в анімаційному підрозділі. У червні роботу втратили 300 осіб.

Спочатку сервіс заявляв, що запустить рекламу у 2023 році, але переніс дату запуску, ймовірно, через скорочення числа передплатників. Інсайдери галузі підозрювали, що платформа хотіла подати рекламу до того, як потоковий конкурент Disney+ випустить свій власний пакет із підтримкою реклами 8 грудня.

Інші потокові сервіси, включаючи Hulu, Disney+ і HBO Max, пропонують дешевші варіанти з підтримкою реклами або запропонують їх найближчим часом.

Щодо поточних успіхів, то в Netflix з'явився новий хіт. Серіал "Монстр: Історія Джеффрі Дамера" став новим лідером рейтингів потокового гіганта, незважаючи на розбіжності щодо проєкту. Серіал дебютував 21 вересня, і його переглянули понад 196 мільйонів людей.

Крім того, найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT повідомляє про підписання угоди про партнерство з Netflix на території Європи.