В Netflix придумали, как снизить цену на подписку

Теперь рекламе будет отведено от четырех до пяти минут в час.

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Стриминговый сервис Netflix с 3 ноября запускает новый план подписки для своей аудитории. Он называется "Базовый с рекламой", сообщается в Twitter-аккаунте сервиса. Месяц обойдется абонентам в $6,99, что на $3 меньше, чем его самый дешевый пакет без рекламы, и на $13 долларов дешевле, чем премиальный пакет. Однако те, кто оформит дешевую подписку, должны быть готовы к тому, что 4-5 минут на час просмотра фильма или сериала будет отводиться на рекламу, а каждый ролик продлится от 15 до 30 секунд. Ролики будут выходить до и во время трансляции программ и кино. При этом каталог платформы будет ограничен.

Дешевый пакет с рекламой будет доступен в 12 странах, включая США, Великобританию, Бразилию, Францию, Германию, Японию и Корею.

С момента своего основания 15 лет назад Netflix отказывался включать рекламу в свои предложения, но все изменилось после того, как стриминговый сервис потерял 1,2 миллиона подписчиков из-за неконтролируемой инфляции, войны в Украине и жесткой конкуренции. Кроме того, Netflix пошел на сокращение сотрудников. Только в сентябре были уволены 30 человек, работавших в анимационном подразделении. В июне работы лишились 300 человек.

Первоначально сервис заявлял, что запустит рекламу в 2023 году, но перенес дату запуска, предположительно, из-за сокращения числа подписчиков. Инсайдеры отрасли подозревали, что платформа хотела представить рекламу до того, как потоковый конкурент Disney+ выпустит свой собственный пакет с поддержкой рекламы 8 декабря.

Другие потоковые сервисы, включая Hulu, Disney+ и HBO Max, предлагают более дешевые варианты с поддержкой рекламы или предложат их в ближайшее время.

Что касается текущих успехов, то у Netflix появился новый хит. Сериал "Монстр: История Джеффри Дамера" стал новым лидером рейтингов потокового гиганта, несмотря на разногласия по поводу проекта. Сериал дебютировал 21 сентября и его посмотрели более 196 миллиона человек.

Кроме того, крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT объявляет о подписании соглашения о партнерстве с Netflix на территории Европы.