Рита Ора поделилась снимками идеальной фигуры в облегающей одежде

В последние месяцы певица здорово ударилась в тренировки и часто делится наглядными результатами в своих соцсетях.

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На новых фотографиях, которые Рита опубликовала в своем Instagram, она еще раз показала логичные результаты от регулярных тренировок, а также затиззерила запуск своего бренда Humans Being.

Известно, что бренд будет специализироваться на одежде для фитнеса.

На этих снимках папарацци заметили 31-летнюю певицу на улицах Лондона на выходе из студии пилатеса. Полагаем, что сделанные кадры являются частью рекламной кампании Риты.

Старт продаж одежды бренда запланирован на 3 ноября 2022 года.

Для тренировки Рита выбрала малиновый комплект из топа с двойными лямками и леггинсов на высокой посадке от Humans Being, завершив образ высокими белыми носками, серыми кроссовками New Balance и солнцезащитными очками в оправе "стрекоза".

Фокус писал, что 31-летняя английская певица Рита Ора выступила на немецком фестивале Zürich Openair в платье украинского бренда FROLOV.