Ріта Ора поділилася знімками ідеальної фігури в одязі, що облягає

Останніми місяцями співачка завзято взялася за тренування та часто ділиться наочними результатами у своїх соцмережах.

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На нових фотографіях, які Ріта опублікувала у своєму Instagram, вона вкотре показала логічні результати від регулярних тренувань, а також затизерила запуск свого бренду Humans Being.

Відомо, що бренд спеціалізуватиметься на одязі для фітнесу.

На цих знімках папараці помітили 31-річну співачку на вулицях Лондона на виході зі студії пілатесу. Вважаємо, що зроблені кадри є частиною рекламної кампанії Ріти.

Старт продажу одягу бренду заплановано на 3 листопада 2022 року.

Для тренування Ріта обрала малиновий комплект з топу з подвійними лямками та легінсів на високій посадці від Humans Being, завершивши образ високими білими шкарпетками, сірими кросівками New Balance та сонцезахисними окулярами в оправі "бабка".

Фокус писав, що 31-річна англійська співачка Ріта Ора виступила на німецькому фестивалі Zürich Openair у сукні українського бренду FROLOV.