26 октября 2022 года: Иверской иконы Божией Матери - что нельзя делать в этот день

Древние поверья в этот день категорически запрещают выставлять себя напоказ и разговаривать с незнакомцами.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь отмечает день Иверской иконы Божией Матери, также известной как Привратница или Вратарница. Эту икону считают чудотворной, история утверждает, что ее написал евангелист Лука. Сейчас икона хранится на территории Иверского монастыря в Греции на священной горе Афон.

В мире отмечают праздник приятных неожиданностей.

Что нельзя делать 26 октября?

► выставлять себя напоказ

► ходить в баню с нательным крестиком

► общаться с незнакомцами

► гадать, ворожить

► быть неосторожными

Народные поверья и приметы:

► в этот день в бани приносили разные целебные травы и гнали из больных хворь

► в старину на полке протопленной бани оставляли настои из целебных трав, дабы они там пропрели

► петух вечером закукарекал — к перемене погоды

► облака быстро по небу бегут с юга — к ненастью

► солнце восходит из-за туч — к перемене погоды

► облака красного цвета — к дождю

► облака с юга идут — к порывистому ветру

День ангела празднуют:

Агафоник, Валериан (Валерьян, Аверьян), Вениамин, Злата, Карп, Никита, Флорентий

А также в этот день:

1861 — немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном

1863 — в Лондоне основана Английская футбольная ассоциация — первый в мире футбольный союз

1900 — в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена

1965 — в Букингемском дворце участникам группы "The Beatles" вручаются ордена Британской империи "за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании"

1978 — Всемирная организация здравоохранения объявляет о том, что вирус оспы уничтожен в природе

2000 — Австралийская алмазная компания начала продажу бриллиантов через Интернет

2000 — Астрономы из университета Корнелли в Нью-Йорке объявили об открытии ими четырех новых спутников Сатурна